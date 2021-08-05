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Пользователи «Яндекс.Маркета» смогут приобрести товары в кредит
Экономика
Пользователи «Яндекс.Маркета» смогут приобрести товары в кредит
Pr Scr market.yandex.ru

Москва, 5 августа. Услуга кредитования пользователям «Яндекс.Маркета» будет предоставляться с помощью «Тинькофф Банка». Стороны договорились о сотрудничестве, несмотря на прошлые разногласия.

«Яндекс.Маркет» позволит своим пользователям покупать товары в кредит по ставке, которая начинается от 18% годовых и меняется в зависимости от срока. Гражданам будут доступны покупки на сумму от 3 тыс. до 200 тыс. рублей, сообщает РБК.

Российский IT-гигант планировал слияние со структурами «Тинькофф Банка» еще до 2020 года. Переговоры, которые компании проводили в прошлом году, обернулись разрывом договоренностей и отменой сделок. Несмотря на это, их сотрудничество стало возможным.

«Яндекс» длительное время рассчитывает на интеграцию с каким-либо финансовым институтом. В июле стало известно, что компания приобрела 100% акций банка «Акрополь». Помимо этого, развиваются партнерские отношения с ВТБ.

Исследование другого маркеплейса, Wildberries, установило, что в нынешнем году комплект необходимых для школьника вещей подешевел на 15% по сравнению с 2020-м. Это связано с возросшей популярностью интернет-покупок, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Все новости / Экономика / Пользователи «Яндекс.Маркета» смогут приобрести товары в кредит
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