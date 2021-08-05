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Глава МИД Испании обозначил способ урегулирования конфликта с Марокко
Африка
Глава МИД Испании обозначил способ урегулирования конфликта с Марокко
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Мадрид, 5 августа. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости «спокойствия, времени и осмотрительности», чтобы нормализовать отношения с Рабатом и сделать их «прочными».

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил накануне после церемонии вступления в должность ряда чиновников МИД. Альбарес признал, что напряженность между двумя странами все еще существует. Он указал на то, что Мадрид стремится не только урегулировать ситуацию, но и избежать подобного кризиса в будущем.

«Дипломатия требует спокойствия, времени и осмотрительности. Именно они открывают безопасные пути, на которых выстраиваются крепкие отношения», — заявил министр.

Кризис между государствами разразился в апреле, когда Испания впустила на лечение лидера фронта ПОЛИСАРИО Ибрагима Гали. Политик уже несколько десятилетий борется за независимость Западной Сахары, которую Марокко считает своей. Рабат охарактеризовал этот акт «противоречащим добрососедству» и призвал Мадрид к ответу.

Напряженность обострилась в середине мая, когда марокканцы ослабили пограничный контроль. Воспользовавшись этим, около десяти тысяч мигрантов проникли в анклав Сеута.

Хосе Мануэль Альбарес, вступивший в должность 12 июля, объявил о намерении помириться с южным соседом и сообщил, что в конце июля посетит Рабат. Однако, как стало известно позже, поездку отложили. Марокко не торопится идти навстречу попыткам Мадрида уладить ситуацию после трех месяцев дипломатического кризиса.

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