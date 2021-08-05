MW: «Цирконы» и «Калибры» могут появиться в арсенале российской подлодки «Акула»

Вашингтон, 5 августа. Самая большая в мире российская подлодка класса «Акула» может получить в скором времени новейшие ракеты, заявили американские аналитики.

Журналисты издания из США Military Watch раскрыли планы Москвы по оснащению самой большой подлодки в мире новыми боеприпасами. По их словам, в арсенале российской АПЛ «Акула» могут появиться крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Если все подобные субмарины будут перевооружены, то каждая из них будет нести на борту до 200 новейших мощных боеприпасов, отметили аналитики. Они напомнили, что Соединенные Штаты уже провели успешное перевооружение крупнейшей на Западе подлодки типа Ohio, подчеркнув, что «Акула» превосходит ее по габаритам более чем в два раза.

Новейшие российские субмарины, тем не менее, обладают большим уровнем скрытности, чем «Акулы», отметили авторы материала. Кроме того, войска РФ имеют более эффективные средства для нанесения ракетных ударов, ввиду чего планы по оснащению подобных подводных лодок новыми боеприпасами могут быть и не реализованы, считают эксперты.

Корпус «Акулы» имеет характерную «овальную» форму, более плоскую, чем у большинства подводных лодок, обратили внимание авторы публикации. Длина субмарины достигает 175 метров, а максимальная глубина погружения — 400 метров. Экипаж АПЛ, состоящий из 160 моряков, может пребывать на боевом задании целых 120 дней. В изначальный арсенал «Акулы» входили ракеты Р-39 «Осетр», радиус действия которых составляет 8000 километров. При помощи подобного вооружения подлодка могла в случае конфликта между СССР и США ударить по американским территориям, находясь при этом на безопасном расстоянии.

Распад Советского Союза повлек за собой материальные проблемы, которые испытывала Россия в конце ХХ века, ввиду чего Москве оказалось не по карману содержать шесть «Акул». В итоге три подобных АПЛ были утилизированы, а еще три — сохранены, одна из которых до сих пор стоит на вооружении ВМФ РФ.

Ранее американские аналитики обратили внимание на разрабатываемую в России подводную лодку пятого поколения «Лайка», имеющую некоторые сходства с «Акулой». Они указали на модульность конструкции перспективной субмарины, а также на планы по оснащению бортовой электроники системами на основе искусственного интеллекта.