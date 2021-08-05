Российский борец Найфонов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио

Токио, 5 августа. Российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал призером летней Олимпиады в Токио. Он завоевал бронзу на олимпийском турнире в весовой категории до 86 килограммов.

В поединке за третье место Найфонов встретился с представителем Узбекистана Джабраилом Шапиевым. Россиянин одержал победу со счетом 2:0.

Медаль российского борца стала 57-й наградой в копилке российской сборной на Олимпиаде в Токио. На счету России пока 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей.

Россиянин Заур Угуев ранее завоевал золото на летних Играх в категории до 57 килограммов. Он одержал победу над соперником из Индии Кумаром Рави в финальной схватке.