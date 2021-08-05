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Российский борец Найфонов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:36
Спорт
Российский борец Найфонов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио
Global Look Press  /  JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK via ww

Токио, 5 августа. Российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал призером летней Олимпиады в Токио. Он завоевал бронзу на олимпийском турнире в весовой категории до 86 килограммов.

В поединке за третье место Найфонов встретился с представителем Узбекистана Джабраилом Шапиевым. Россиянин одержал победу со счетом 2:0.

Медаль российского борца стала 57-й наградой в копилке российской сборной на Олимпиаде в Токио. На счету России пока 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей.

Россиянин Заур Угуев ранее завоевал золото на летних Играх в категории до 57 килограммов. Он одержал победу над соперником из Индии Кумаром Рави в финальной схватке.

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токио олимпиада найфонов
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