Одну из жертв признавшихся в серии убийств сатанистов откопали в Ленобласти

Санкт-Петербург, 5 августа. Правоохранители обнаружили останки человека в лесу в Приозерском районе. Согласно неофициальной информации, человек был убит сатанистами из Москвы.

Источник сообщил ФАН, что останки полностью эксгумированы и направлены на экспертизу.

Силовики ранее задержали парочку поклонников сатанинского культа. Злоумышленники фигурируют в деле о наркопреступлении. Сатанисты рассказали, что совершали жертвоприношения, на их счету несколько человек, которые увлекались эзотерической тематикой.