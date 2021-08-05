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Одну из жертв признавшихся в серии убийств сатанистов откопали в Ленобласти

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:27
Происшествия
Одну из жертв признавшихся в серии убийств сатанистов откопали в Ленобласти
pixabay.com  /  elianemey

Санкт-Петербург, 5 августа. Правоохранители обнаружили останки человека в лесу в Приозерском районе. Согласно неофициальной информации, человек был убит сатанистами из Москвы.

Источник сообщил ФАН, что останки полностью эксгумированы и направлены на экспертизу.

Силовики ранее задержали парочку поклонников сатанинского культа. Злоумышленники фигурируют в деле о наркопреступлении. Сатанисты рассказали, что совершали жертвоприношения, на их счету несколько человек, которые увлекались эзотерической тематикой.

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убийство лес сатанисты
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