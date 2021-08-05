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США нарушили обещание пожертвовать Египту вакцину против COVID-19
Африка
США нарушили обещание пожертвовать Египту вакцину против COVID-19
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Каир, 5 августа. США объявили об отгрузке более 110 млн доз против COVID-19 в 65 стран мира. Белый дом уже назвал себя глобальным лидеров в области пожертвований вакцин. Однако Египет так и не получил обещанные ему лекарства.

Президент Джо Байден еще в июне заявил, что намерен безвозмездно поддержать страны в борьбе с пандемией, направив туда десятки миллионов инъекций. Позже американский посол подтвердил, что Каир входит в список государств для рассылки.

«Из первой партии шесть миллионов вакцин пойдут региональным партнерам из Африки, включая Египет», — говорилось в коротком заявлении посольства.

В итоге обещания оказались пустыми словами. Согласно информационному бюллетеню, опубликованному накануне, США доставили 111 701 000 доз в 65 стран мира. Среди них оказались Тунис, Марокко, Судан, Иордания, Канада, Бразилия и другие. Однако Египет в этот список не попал.

США нарушили обещание пожертвовать Египту вакцину против COVID-19
mawdoo3.com  / 

В администрации Байдена рассказали, что аналитики рассмотрели целый ряд факторов, чтобы определить приоритетность государств, куда в первую очередь поступят прививки. Они оценивали уровень заболеваемости COVID-19, смертность, госпитализацию, текущие показатели вакцинации и реакцию правительств на резкие скачки.

«Наши цели состоят в том, чтобы увеличить глобальный охват инъекций против коронавирусной инфекции, подготовиться к всплескам, а также помочь нашим соседям и другим нуждающимся странам», — заявили в Белом доме.

Авторы информационного бюллетеня уточнили, что поставка более 110 миллионов доз является только началом. С конца августа администрация США начнет распределять полмиллиарда вакцины Pfizer, которые Вашингтон обязался закупить и пожертвовать. В документе не указывается, какие государства получат эти лекарства и сдержит ли Байден обещание, данное Египту.

Каир начал национальную кампанию по вакцинации в январе. В первые семь месяцев более 5,5 миллиона граждан сделали прививки. После февральской вспышки в 2020 году в стране зарегистрировано 284 тысячи случаев заболевания, в том числе 16,5 тыс. смертей и 232 060 выздоровевших.

Россия и Египет в апреле подписали соглашение о совместном производстве вакцины «Спутник V» против COVID-19. Ежегодный выпуск достигнет уровня в 40 млн доз.

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сша египет вакцина covid-19
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