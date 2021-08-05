Байден признал Крым частью России на своей странице Twitter

Вашингтон, 5 августа. Президент США Джо Байден спровоцировал сразу несколько международных скандалов, опубликовав карту, на которой были отмечены страны, куда поставлялись американские вакцины. Крым на этой карте изображен частью Российской Федерации, а Западная Сахара оказалась отдельным от Марокко государством.

Изменения во внешней политике США были проиллюстрированы в официальном Twitter президента Байдена, в котором он похвастался, что США пожертвовали странам мира 110 млн доз вакцин — больше, чем все остальные страны, вместе взятые.

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Опубликованный пост вызвал бурную реакцию за рубежом. В правительстве Алжира сделали вывод о том, что администрация Байдена пересмотрела решение Трампа о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. О реакции украинской стороны на официальное признание Крыма частью РФ пока не известно.

Любопытно, что инцидент произошел накануне ожидаемого официального визита украинской делегации в Вашингтон. После случившегося конфуза скандальный твит был оперативно удален, однако опубликованная карта сохранилась в архивах Интернет.

При этом на официальном сайте Госдепартамента США в разделе, который посвящен международным поставкам вакцин, Крым обозначен как территория Украины. Однако известно, что американские вакцины не поставлялись на территорию российского полуострова, потому можно говорить о дезинформации со стороны внешнеполитического ведомства США.

prscr state.gov /

Крым вошел в состав Российской федерации по результатам референдума в 2014 году, в ходе которого подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение с Россией. Большинство стран мира, включая Соединенные Штаты, не признает итогов волеизъявления, настаивая на том, что территория полуострова принадлежит Украине.