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Американский блогер объяснился в любви русской деревне

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:17
Общество
Американский блогер объяснился в любви русской деревне
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 августа. Проживающий в России американец Джейкоб объяснил, почему так любит посещать русские деревни. Главное — это атмосфера, свобода и покой, пояснил иностранец.

Традиция посещать российскую глубинку сложилась у американского блогера давно. За несколько лет он побывал во многих деревнях, попробовал интересные русские блюда и признался, что полюбил сельскую жизнь.

Русская деревня для американца ассоциируется с покоем и свободой. Особенно летом, когда окружает запах свежести, веет отстраненностью от городской суеты. Джейкоб сравнил это с визитами в небольшие американские городки, где также ощущается атмосфера некой свободы.

«А как же приятно утром в русской деревне, словами не описать», — восхищается блогер на своем дзен-канале «Американец о России».

В российской глубинке Джейкоб ощущает освобождения от навязанных городом правил, особенно относительно внешнего вида. В деревне можно расслабиться, надеть любимую поношенную одежду в качестве «терапии» и протеста против ограничений.

«Иногда полезно выехать в российское село и надеть старые растянутые штаны, свободную и нелепую футболку, а вместе с этим еще и носки со сланцами», — пишет американец.

Отметил блогер и простую природу, умиротворенные пейзажи в окрестностях деревень. Джейкоб наслаждается видами, отдыхает душой вдали от города.

Каждая поездка американца в русскую деревню сопровождается дегустацией какого-нибудь нового для него блюда. Ведь без понимания вкусовых предпочтений невозможно узнать страну, считает автор канала. Особенно запомнилось Джейкобу парное молоко.

Именно в настоящей русской деревне можно попробовать простое блюдо в необычном исполнении. Например, городские пирожки сильно отличаются по вкусу от деревенских, отметил Джейкоб.

«Поездка в село помогает мне узнать русскую кухню с другой стороны», — пояснил блогер.

Основополагающая цель таких поездок — познание России. Страну невозможно понять, сидя на одном месте и общаясь с узким кругом людей, поэтому американец много путешествует, общается с разными людьми и учится понимать россиян, которые живут по-другому. Русская деревня особенно привлекает блогера, хотя он признался, что не смог бы долго там жить.

Недавно блогер обратил внимание, что утром в общественном транспорте много пожилых людей. Джейкоб задался целью выяснить, куда едут русские бабушки в семь утра.

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