Ловушка захлопнулась: Украина фактически закрыла границу для россиян

Новые правила въезда на Украину, которые начали действовать с 5 августа, якобы призваны противостоять расползанию по стране коронавирусного штамма «дельта». По мнению корреспондента ФАН, эти правила закрывают двери в страну для 95% россиян, которые даже во время пандемии пытаются поддерживать родственные и гуманитарные связи с украинцами. Ловушка захлопнулась и откроется теперь нескоро.

С самого начала правления режима экс-президента Украины Петра Порошенко киевские власти вместе со своими западными кураторами напряженно думали, как максимально осложнить въезд для россиян. Вместо проезда по обычным паспортам ввели въезд только по загранпаспортам, потом — только по биометрическим документам. В разгар вооруженного конфликта в Донбассе Киев (по указке западных друзей) законодательно ввел понятие «страна-агрессор», и на Украину на несколько лет перестали пускать мужчин в возрасте от 16 до 60.

Тем не менее двусторонний трафик между двумя государствами не иссякал — люди все равно ехали к родственникам, везли детей на отдых, десятки тысяч украинцев ехали в РФ на заработки. Собственно говоря, именно трудовые мигранты сильно мешали режиму Порошенко окончательно «захлопнуть калитку» — например, разорвать дипломатические отношения с Россией и ввести для россиян въездные визы (понимая, что Москва будет действовать зеркально).

Пандемия очень сильно помогла тем на Украине и на Западе, кто страстно желает полного разрыва гуманитарных связей между двумя странами. Вслед за авиасообщением (отмененным еще в октябре 2015-го) было разорвано сообщение по железной дороге. В марте 2020-го корреспондент ФАН провожал на Центральном вокзале в Киеве последний «гуманитарный» поезд, вывозивший россиян в Москву. Он слышал, как россияне и украинцы говорили друг другу, мол, «теперь еще не скоро встретимся на этом вокзале». Так, собственно, и вышло — поезда между РФ и Украиной не ходят до сих пор. И когда они будут запущены вновь, вам не скажет ни один прогнозист.

ФБА «Экономика сегодня» /

В последние полтора года весь трафик между двумя странами переместился на автобусное сообщение, которое, если использовать его регулярно, является реальным адом. Представьте себе путешествие длиной в 25-30 часов в скрюченном положении, ночевки в жестком кресле и пирожково-бутербродное питание. А также пешее прохождение границы в любую погоду — в снег и дождь, но главное — без твердой гарантии, что ты попадешь в пункт назначения. Перечень документов, которые нужно предъявить для пересечения русской и украинской границ, по своей длине давно превзошел требования Евросоюза. А коронавирус и вовсе сделал проезд из одной страны в другую чистой лотереей.

Дело в том, что собрать абсолютно все бумажки и гарантии, которые могут спросить на границе, получается далеко не у каждого путешественника. Так, формально каждому россиянину на границе Украины нужно иметь при себе сумму денег, эквивалентную 50 тысячам рублей на неделю. Так что удачный переход границы зависел, по сути, от того, какой тебе попадется пограничник на любом из пунктов — добрый или злой, жадный или не очень. Так было до последнего времени, точнее — до 5 августа.

С этого дня на Украине заработали новые правила пересечения границы, ужесточенные под предлогом уменьшения распространения штамма «дельта», показатели по которому в стране растут. Самое неприятное исключение сделали для тех, кто приезжает из России и Индии (по мнению Киева, это два «темных царства, охваченных штаммом «дельта»). Россияне и индийцы никаким образом не могут отменить самоизоляцию, даже если сдадут отрицательные тесты на COVID-19. И только для этих двух групп въезжающих карантин будет длиться не 10, а 14 дней. Если же турист откажется от активации приложения «Вдома», его без разговоров развернут обратно.

Ужесточение стало вторым за лето и, видимо, последним — дальше ужесточать просто некуда. Со 2 июля на российско-украинской границе и так установили особый порядок въезда — всем без исключения въезжающим нужно было сдать экспресс-тест на коронавирус прямо на пункте пропуска. Стоил экспресс-тест на границе неоправданно дорого — 650-750 гривен (1800-2150 рублей). Но на взятие мазка собирались огромные очереди, и люди часами стояли под дождем или палящим солнцем. Россиян с отрицательным тестом на COVID-19 впускали в страну без двухнедельной самоизоляции, а с положительным тестом — разворачивали обратно.

Федеральное агентство новостей /

Конечно, в нынешней патовой ситуации может помочь справка о прохождении полного курса вакцинации. Но западные кураторы Украины продумали и этот момент. Страна принимает только граждан, привитых одобренными ВОЗ вакцинами от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Astrazeneca, Serum Institute of India, Johnson & Johnson’s Janssen, Moderna, Sinopharm и CoronaVac/ Sinovac. «Спутника V», которым вакцинируется подавляющее большинство россиян, в этом списке нет.

Вдумайтесь — в списке ВОЗ есть индийские и китайские вакцины с кучей побочек, эффективность которых не превышает 50%. При этом «Спутник V», поставляемая Россией в 65 стран мира, до сих пор не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Трудно представить, каких усилий стоило американским и европейским лоббистам добиться таких ограничений для России. Одна из возможных целей — как раз обрезание трафика на границе Украины и РФ.

Новое ограничение полностью обессмысливает поездку на Украину для большинства граждан РФ. Командировочные и отпускники, направляющиеся к родным, отпадают сразу — а это примерно 95% всего хилого потока, который ранее тек через границу. Те, кто едет из России на лечение, отпадают тоже — кто будет сидеть две недели на самоизоляции, чтобы попасть в заветный санаторий? Остаются разве что те, кто едет из РФ на Украину на учебу (что, России своих учебных заведений мало?) или работу (такие, видимо, тоже бывают, но их единицы).

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению экспертов, главное достоинство новых «временных» правил въезда для россиян — в том, что они практически вневременные. Да, вспышка, вызванная штаммом «дельта», в России может вскоре сойти на нет. Но за ней идет штамм «лямбда» и бог знает какой еще. Поэтому правило 14-дневного карантина для россиян и индийцев можно не снимать еще пару-тройку лет. Думается, в Индии это не вызовет скандалов и протестов — там количество желающих попасть на Украину исчисляется единицами в год. А вот для россиян, стремящихся сохранять и поддерживать связи с украинскими родственниками и друзьями, это станет тяжелым ударом.

Из-за этого, как полагают эксперты, на украинских КПП может еще больше расцвести взяточничество. Оно и так существует среди работников погранслужбы Украины в почти открытом виде. Например, гиды и проводники в «нейтральной зоне» открыто собирают с пассажиров, следующих из РФ, «по 500 рублей для дежурной смены» (чтобы осмотр багажа прошел поверхностно, без изъятия из багажного отсека автобуса). А каждый дальнобойщик держит в бардачке пачечку гривенных купюр «для таможенника». Теперь же главным источником дохода для украинских пограничников наверняка станет пункт — «установление программы «Вдома».

Вряд ли кто-то из путешественников, до предела измочаленный 25-часовой автобусной поездкой и четырехчасовым переходом двух границ, откажется заплатить «копеечку» за такую ерунду, как не-установка приложения «Вдома». По словам очевидцев, оно, как все украинское, крайне глючное и недоделанное. Тем не менее каждому россиянину придется предъявлять пограничнику скрин на телефоне, что программа «Вдома» установлена.

Ее следует прямо на границе активировать, чтобы с этого момента в течение 24 часов по прибытию на Украину зафиксировать место, где вы будете сидеть в изоляции, и включить режим наблюдения. Пограничникам новое правило, предусматривающее обязательную изоляцию россиян, позволяет требовать с них столько, сколько позволит совесть. Возможно, правда, что договориться на границе о не-установке программы будет сложно даже за взятку. Не для того западные кураторы так долго пытались захлопнуть ловушку на границе РФ и Украины, чтобы оставлять в ней такие лазейки…