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Шойгу выразил надежду на завершение работ по беспилотнику «Охотник» к 2022 году

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:43
Армия
Шойгу выразил надежду на завершение работ по беспилотнику «Охотник» к 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 5 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу ожидает, что работы по тяжелому ударному беспилотнику «Охотник» завершатся уже к следующему году.

По словам главы российского оборонного ведомства, после завершения работ на беспилотники будет подписан долгосрочный контракт.

Шойгу также подчеркнул, что речь идет о перспективах лет на десять вперед, что позволит промышленности заранее построить долгосрочные планы на необходимые комплектующие для беспилотного летательного аппарата.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу ознакомился с ходом работ над тяжелым ударным БПЛА С-70 «Охотник», который создается на мощностях Новосибирского авиационного завода (НАЗ).

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