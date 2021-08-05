Российский борец Заур Угуев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Токио, 5 августа. Борец вольного стиля Заур Угуев принес 16-ю золотую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио. Он стал чемпионом на турнире в весовой категории до 57 килограммов.

В финальной схватке россиянин встретился с представителем Индии Кумаром Рави. Угуев победил соперника со счетом 7:4. Бронзовые медали достались Нурисламу Санаеву из Казахстана и американцу Томасу Гилману.

После победы Угуева Россия остается на пятом месте в общем медальном зачете. Помимо 16 золотых медалей, на счету российской сборной 21 серебро и 19 бронзовых наград.

Боксер Альберт Батыргазиев ранее принес команде 15-е золото летних Олимпийских игр в Токио. Он стал чемпионом по боксу в весовой категории до 57 килограммов.