Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 15:00
15:00
Политика
Эфир: Какие шаги помогут нормализовать отношения России и Грузии
14:55
Спорт
Анжелика Сидорова стала серебряной призеркой в прыжках с шестом на ОИ
14:55
США
Домовладельцы в США выступили против моратория на выселение
14:54
Общество
Журова: После наших побед в Токио Россию попытаются не пустить на Игры-2022
14:53
Общество
Медикам разрешили работать в красных зонах без противочумных костюмов
14:51
Экономика
СМИ узнали о планах Новака обсудить ситуацию на топливном рынке РФ
14:47
Общество
Южноуральские вузы зафиксировали наплыв абитуриентов из других вузов
14:46
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства семьи в Хакасии
14:45
Экономика
Компания «Яндекс» стала одним из крупнейших арендаторов в «Москва-Сити»
14:42
Общество
Удобно и надежно: выбираем лучший держатель для телефона на велосипед
Все новости

Российский борец Заур Угуев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:46
Спорт
Российский борец Заур Угуев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Naoki Morita/AFLO

Токио, 5 августа. Борец вольного стиля Заур Угуев принес 16-ю золотую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио. Он стал чемпионом на турнире в весовой категории до 57 килограммов.

В финальной схватке россиянин встретился с представителем Индии Кумаром Рави. Угуев победил соперника со счетом 7:4. Бронзовые медали достались Нурисламу Санаеву из Казахстана и американцу Томасу Гилману.

После победы Угуева Россия остается на пятом месте в общем медальном зачете. Помимо 16 золотых медалей, на счету российской сборной 21 серебро и 19 бронзовых наград.

Боксер Альберт Батыргазиев ранее принес команде 15-е золото летних Олимпийских игр в Токио. Он стал чемпионом по боксу в весовой категории до 57 килограммов.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российский борец Заур Угуев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио
токио олимпиада угуев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru