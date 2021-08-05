Следователи возбудили уголовное дело после жестокой расправы над семьей в Хакасии

Абакан, 5 августа. Следственный комитет по Республике Хакасия возбудил уголовное дело после убийства семьи из пяти человек в селе Джирим Ширинского района.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался 36-летний местный житель. Незадолго до убийства мужчина освободился из колонии, где отбывал 18 лет заключения за аналогичное преступление.

Тела четверых взрослых и одного ребенка с множественными колото-резаными повреждениями были обнаружены сегодня на территории частного дома.