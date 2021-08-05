В Белоруссии обеспокоены наращиванием сил НАТО у границ республики

Минск, 5 августа. Глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что страны НАТО наращивают свою активность у границ республики.

По его словам, характер действий НАТО, а также их прогрессирующая интенсивность вызывают обеспокоенность в Белоруссии.

«Интенсивность мероприятий подготовки вооруженных сил стран НАТО и государств-партнеров, проводимых на территории стран-соседей, а также количество привлекаемых войск и различных систем вооружений остались на достаточно высоком уровне», — пояснил Гулевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым структурам усилить меры, направленные на охрану границ республики. Глава государства выразил опасения, что некоторые соседние страны будут выдворять нелегальных мигрантов на территорию Белоруссии, передает «Утро.ру».