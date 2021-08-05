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Биологическим отцом актрисы Марии Голубкиной назвали Алексея Баталова

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:09
Шоу-бизнес
Биологическим отцом актрисы Марии Голубкиной назвали Алексея Баталова
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 5 августа. Бывшая администратор «Москонцерта» Нина Федорова, которая не одно десятилетие проработала с артистами, уверена, что настоящим отцом Марии Голубкиной является Алексей Баталов.

Известная российская актриса Мария Голубкина родилась в семье Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова. Однако звезда фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» не является ее биологическим отцом. Лариса Голубкина долгое время не раскрывала дочери имя родного отца, да и девочку это не сильно интересовало, поскольку она души не чаяла в своем отчиме — настоящей легенде кино.

До недавнего времени родным отцом Марии Голубкиной называли режиссера и сценариста Николая Щербинского-Арсеньева, сообщает сайт 360tv.ru. Однако сам кинематографист это родство категорически опровергал. Недавно бывшая сотрудница «Москонцента» Нина Федорова с уверенностью заявила, что на самом деле родителем актрисы является Алексей Баталов. По словам женщины, мать Марии Голубкиной познакомилась с Баталовым на съемках фильма «День счастья» и между ними вспыхнул бурный роман, продолжавшийся несколько лет.

«Я уверена, что настоящий отец Маши — Алексей Баталов. Поглядите, как они похожи носами! А еще Мария — вылитая дочка Алексея Владимировича от первого брака — Надежда», — цитирует слова Федоровой портал Teleprogramma.pro.

Бывшая администратор «Москонцерта» добавила, что именно благодаря Баталову Лариса Голубкина получали роль в картине «Освобождение». Артист захотел помочь возлюбленной, поэтому уговорил Юрия Озерова снять ее в фильме. Женщина с сочувствием высказалась о Щербинском-Арсеньеве, которому приписывают отцовство. По словам Нины Федоровой, режиссер просто пожалел беременную Голубкину и разрешил ей пожить в своей квартире.

Сама Мария Голубкина эмоционально реагирует на подобные заявления, поскольку считает себя дочкой Миронова, наследницей гениального актера. Не так давно она показала редкое архивное фото 1978 года, на котором запечатлены Владимир Высоцкий и Андрей Миронов на дружеской вечеринке.

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Все новости / Шоу-бизнес / Биологическим отцом актрисы Марии Голубкиной назвали Алексея Баталова
миронов семья баталов голубкина
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