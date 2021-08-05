Москва, 5 августа. Президент Украины Владимир Зеленский откровенно лжет о жителях Донбасса — ненужных свидетелях его невыполненных обещаний, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Захарова вывела Зеленского на чистую воду в большой публикации в личном Telegram-канале. Спикер российского международного ведомства разложила по полочкам заявление украинского лидера о том, что без Киева якобы цивилизация в Донбассе невозможна, а сочувствующие России жители ЛДНР должны «ради своего же блага» уезжать в РФ.

Представитель МИД жестко осадила Зеленского, призвав его не бросаться камнями раздора в тех, кто когда-то за него проголосовал, — жителей Центральной, Юго-Восточной и Южной Украины. Зеленский показал свое истинное лицо и сейчас стремится избавиться от тех, кого он предал, подчеркнула Захарова.

«Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания», — негодует представитель МИД.

Желание жителей ЛДНР стать частью российского народа естественно для Украины, которая сама культивировала зависимости от внешнего управления, иронизирует Захарова. Пока Зеленский и его команда активно переводят страну под контроль Вашингтона, почему жителям Донбасса нельзя испытывать такое же вполне естественное желание, резюмировала дипломат.

В беседе с журналистами президент Украины Владимир Зеленский высказался о принадлежности и будущем Донбасса. Украинский лидер признал существование «стены» между Киевом и Донецком, но понадеялся, что «история воспользуется моментом».