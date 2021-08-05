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Стас Пьеха обижался на мать, которая отправила его учиться парикмахерскому искусству

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха обижался на мать, которая отправила его учиться парикмахерскому искусству
Global Look Press  /  Victor Dmitriev/Russian Look

Москва, 5 августа. Известный певец Стас Пьеха вспомнил о своей главной обиде на мать — актрису и эстрадную исполнительницу Илону Броневицкую.

Внук Эдиты Пьехи страдал от наркозависимости в молодости. Когда певец лежал в реабилитационной клинике, он встретил врача, который посоветовал ему заняться единоборствами для дисциплины. Исполнитель положительно отнесся к этой рекомендации, поскольку хотел прийти в форму.

Однако у матери Пьехи были на его счет другие планы. По мнению певца, после стольких лет «безобразия» с его стороны, Броневицкая не верила, что сын добьется успеха в жизни. Артистка отправила исполнителя учиться парикмахерскому искусству, пояснив, что так он обеспечит себя работой и сможет иногда стричь ее.

«Я понимаю, что я перед ней в некоем долгу, потому что меня привезли в абсолютно непотребном виде из Питера в Москву. У меня было чувство вины перед ней. Я пошел учиться на парикмахера. Я отучился, полтора года отработал ассистентом тренера по парикмахерскому искусству», — поделился Пьеха в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Певец долго обижался на мать, поскольку до сих пор не понимает, зачем его отдали учиться на парикмахера, ведь ему там было не место. Артист обожал спорт, единоборства и брутальные профессии.

««Почему парикмахер, мать?! Ну там же такие сладкие товарищи гуляли! Ты не боялась за своего сына?». Она говорит, что у нее вообще не было этой мысли», — отметил исполнитель.

Броневицкая даже просила у Пьехи прощения. Певец отнесся к актрисе с состраданием, поскольку она его мать, как бы он ни обижался. Что касается знаменитой бабушки, то на нее у артиста нет абсолютно никаких обид.

Исполнитель рассказывал, как живет Эдита Пьеха после операции на коленях. По словам певца, его бабушка перебралась на дачу, но он созванивается с ней и иногда приезжает в гости.

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пьеха певец броневицкая
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