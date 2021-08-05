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Роскачество обнаружило кишечную палочку в популярной у россиян ряженке
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в популярной у россиян ряженке
pixabay.com

Москва, 5 августа. Бактерии группы кишечной палочки выявлены в одном из образцов ряженки, реализуемой в российских магазинах.

Роскачество провело проверку, исследуя продукцию 20 торговых марок. Информация об обнаружении в одном из образцов бактерий группы кишечной палочки передана в контрольно-надзорные органы. Остальные образцы представляют собой качественный кисломолочный продукт.

Лишь в одном из них количество полезных бактерий оказалось в два раза меньше, чем требуется по нормативам. Этот показатель может изменяться при нарушении условий хранения, либо, например, в случае внесения закваски с недостаточной концентрацией микроорганизмов. В нескольких образцах содержание оказалось меньше положенного.

В Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса со вкусом ряженки. Разработчик Александр Суворов выделил несколько преимуществ ее использования. Среди них приемлемая стоимость, простота и скорость изготовления, а также приятный вкус.

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роскачество кишечная палочка ряженка
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