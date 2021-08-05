Полицейские в Латвии попались на взятке медом

Рига, 5 августа. Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру уголовное дело, открытое против двух сотрудников государственной полиции. Они брали взятки медом.

Сотрудники государственной полиции в Латвии стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в получении «сладкой взятки».

По данным ведомства, правоохранители прибалтийской республики остановили на дороге автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Чтобы не выписывать штраф, полицейские предложили мужчине отдать 50 килограммов меда. Дело против коррумпированных полицейских передано в прокуратуру.

Кронштадтский суд оштрафовал капитана моторной яхты за дачу взятки. За денежное вознаграждение он хотел беспрепятственно пройти через Верхне-Свирский и Нижне-Свирский шлюзы по направлению из Петрозаводска в кронштадтский форт «Константин».