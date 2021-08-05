Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 14:59
14:55
Спорт
Анжелика Сидорова стала серебряной призеркой в прыжках с шестом на ОИ
14:55
США
Домовладельцы в США выступили против моратория на выселение
14:54
Общество
Журова: После наших побед в Токио Россию попытаются не пустить на Игры-2022
14:53
Общество
Медикам разрешили работать в красных зонах без противочумных костюмов
14:51
Экономика
СМИ узнали о планах Новака обсудить ситуацию на топливном рынке РФ
14:47
Общество
Южноуральские вузы зафиксировали наплыв абитуриентов из других вузов
14:46
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства семьи в Хакасии
14:45
Экономика
Компания «Яндекс» стала одним из крупнейших арендаторов в «Москва-Сити»
14:42
Общество
Удобно и надежно: выбираем лучший держатель для телефона на велосипед
14:41
Политика
От любви до ненависти: почему украинский народ перестал верить Зеленскому
Все новости

Полицейские в Латвии попались на взятке медом

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:30
Происшествия
Полицейские в Латвии попались на взятке медом
wikipedia.org  /  Ruffiana/GFDL

Рига, 5 августа. Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру уголовное дело, открытое против двух сотрудников государственной полиции. Они брали взятки медом.

Сотрудники государственной полиции в Латвии стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в получении «сладкой взятки».

По данным ведомства, правоохранители прибалтийской республики остановили на дороге автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Чтобы не выписывать штраф, полицейские предложили мужчине отдать 50 килограммов меда. Дело против коррумпированных полицейских передано в прокуратуру.

Кронштадтский суд оштрафовал капитана моторной яхты за дачу взятки. За денежное вознаграждение он хотел беспрепятственно пройти через Верхне-Свирский и Нижне-Свирский шлюзы по направлению из Петрозаводска в кронштадтский форт «Константин».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полицейские в Латвии попались на взятке медом
полиция мед коррпуция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru