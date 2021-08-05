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Внешнеполитическая служба ЕС вызвала временного поверенного в делах Белоруссии
Политика
Внешнеполитическая служба ЕС вызвала временного поверенного в делах Белоруссии
wikipedia.org  /  Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Брюссель, 5 августа. Временный поверенный в делах Республики Беларусь вызван во внешнеполитическую службу ЕС из-за миграционного кризиса.

Согласно полученной информации, стороны планируют обсудить ситуацию с мигрантами на границе с Литвой.

Обстановка у западных границ Белоруссии начинает накаляться. Мигранты, которые пытаются проникнуть на территорию Евросоюза через Литву, жалуются на жестокое обращение со стороны силовиков Вильнюса. Белорусские пограничники сообщили, что возле литовской границы было обнаружено тело мигранта.

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мигранты евросоюз белоруссия
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