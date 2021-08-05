Стас Пьеха рассказал, как живет его именитая бабушка после операции на коленях

Москва, 5 августа. Эстрадная певица Эдита Пьеха довольно давно практически не покидает свой загородный дом. После сложной операции на коленях 84-летняя артистка ведет уединенный образ жизни.

Внук именитой певицы Стас Пьеха рассказал, что бабушка полностью перебралась на дачу, которая находится в деревне Северная Самарка под Петербургом, в начале весны прошлого года. Переехать за город артистку вынудила пандемия коронавируса. Стас Пьеха отметил, что звезду эстрады нельзя назвать отшельницей, ведь в загородном доме у нее есть своя компания — на даче вместе с певицей проживает несколько ее помощниц.

По словам участника «Фабрики звезд», его бабушка в последнее время стала менее активной. Дают о себе знать и возраст, и перенесенная операция на коленях. Эдита Пьеха полностью не восстановилась после хирургического вмешательства — «не смогла расходить ноги», отметил ее внук.

«Но при этом мы созваниваемся, я к ней приезжал в гости пару раз. Единственное, я боялся со всей этой ковидной историей приехать. Поэтому я пару раз был, когда уже был на антителах», — рассказал Стас Пьеха в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Официально Эдита Пьеха не объявляла о своем уходе со сцены, поэтому поклонники до сих пор надеются увидеть выступления артистки. Однако, как отметил внук звезды эстрады, бабушка не сильно скучает по концертам. По словам знаменитости, артисты используют «уход со сцены» как отличный пиар-ход для привлечения большего внимания к своей персоне. Он добавил, что бабушка всегда была далека от подобной коммерции, полностью отдавая себя творчеству.

В интервью Стат Пьеха впервые рассказал о многолетнем конфликте с поп-королем Филиппом Киркоровым. Оказалось, что артисты помирились только после второго сезона шоу «Маска».