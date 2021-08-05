В Киеве назвали бесполезными F-35 из-за их уязвимости перед российскими РЛС

Киев, 5 августа. Украине не следует покупать истребители F-35, так как они уязвимы перед российскими радиолокационными станциями. Об этом заявил экс-глава госпредприятия «Антонов» Александр Лось.

Он напомнил, что в настоящее время основу авиапарка ВВС Украины составляют советские истребители Су-27 и МиГ-29, модернизационный ресурс которых полностью исчерпан. Лось выразил уверенность, что Киеву следует сделать ставку на американские истребители четвертого поколения F-15EX Eagle II. При этом новейший истребитель F-35 Lightning II не подходит Украине, так как он может фиксироваться российскими радиолокационными средствами.

«Мы должны понимать — F-35 на Украине не приживется. Даже когда мы станем членами НАТО. Потому что мы — на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты», — пояснил экс-глава «Антонова».

Он также добавил, что в настоящее время Украина не способна самостоятельно создать эффективную систему противоракетной обороны. Однако подобную задачу Киев может реализовать вместе с Польшей и странами Балтии, передает «Утро.ру».

Ранее в Пентагоне заявили, что США продолжат прилагать усилия, направленные на укрепление потенциала украинской армии. В ведомстве отметили, что Вашингтон оказывает политическую и практическую поддержку Киеву, а также призвали союзников по НАТО активизировать помощь Киеву.