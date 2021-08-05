Выручка курортов Краснодарского края превысила допандемийные значения

Краснодар, 5 августа. Туристический бизнес Кубани в начале летнего сезона 2021 года смог нарастить выручку в условиях пандемии коронавируса.

По данным Росстата, в период май-июнь этого года гостиницы, санатории, кафе и рестораны региона заработали 34,7 млрд рублей. Показатель на 34% выше значения за аналогичный период допандемийного 2019 года. Больше всего закрытие зарубежных курортов повлияло на гостиницы — их оборот вырос до 16,4 млрд рублей. По итогам прошлого года их доходы составили всего 1,2 млрд рублей. Ключевым фактором тогда выступал локдаун, начало курортного сезона было перенесено на июль, пишет РБК.

Санаторно-курортные организации Кубани в этом году заработали 5,8 млрд рублей, что на 32% больше чем в 2019 году. Оборот заведений общепита достиг отметки в 12,5 млрд рублей, прирост составил 11%.

Россиянам ранее рассказали, на каких курортах можно бюджетно отдохнуть. Например, недельный тур в Абхазии с перелетом через Сочи обойдется в 15 тысяч рублей на человека, сообщили в Ассоциации туроператоров.

Тем временем глава Геленджика Алексей Богодистов рассчитывает, что отдыхающих в августе будет больше, чем прогнозируют туроператоры. Поездка туда возможна при наличии сертификата о вакцинации или обещании поставить прививку в течение трех дней, пишет «ФедералПресс».