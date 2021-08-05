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Вице-спикер Госдумы Толстой осадил Зеленского после слов о Донбассе и России
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой осадил Зеленского после слов о Донбассе и России
Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого

Москва, 5 августа. Украина никогда не войдет ни в Евросоюз, ни в НАТО, заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

Парламентарий осадил украинского президента Владимира Зеленского после его слов о Донбассе. По словам вице-спикера, без России «на этой территории цивилизации не будет». Так Петр Толстой указал на то, что Киев не сможет полноценно существовать без Москвы.

Президент Зеленский ранее заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией». По мнению политика, только при Украине в регионе «может быть цивилизация».

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