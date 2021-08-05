Ливан намерен выпускать 12 миллионов доз «Спутника Лайт» в год

Москва, 5 августа. Власти Ливана заявили о намерении ежегодно производить около 12 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Также страна планирует выпускать около 60 млн комплектов препарата «Спутник V» в год. Ливан ожидает подписания соответствующего соглашения с Россией, уточнил глава Минпрома Имад Хубалла в ходе онлайн-конференции.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили на территории порядка 70 стран по всему миру. Некоторые государства начали производство препарата на своих территориях.