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Ливан намерен выпускать 12 миллионов доз «Спутника Лайт» в год

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:15
Общество
Ливан намерен выпускать 12 миллионов доз «Спутника Лайт» в год
vk.com  /  Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Москва, 5 августа. Власти Ливана заявили о намерении ежегодно производить около 12 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Также страна планирует выпускать около 60 млн комплектов препарата «Спутник V» в год. Ливан ожидает подписания соответствующего соглашения с Россией, уточнил глава Минпрома Имад Хубалла в ходе онлайн-конференции.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили на территории порядка 70 стран по всему миру. Некоторые государства начали производство препарата на своих территориях.

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россия ливан спутник лайт
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