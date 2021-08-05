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Минпромторг России уведомил о возможной нехватке иммуноглобулина

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:44
Экономика
Минпромторг России уведомил о возможной нехватке иммуноглобулина
pixabay.com

Москва, 5 августа. Обеспокоенность риском возникновения дефицита иммуноглобулина на прилавках аптек высказали в Минпромторге России.

Для данного лекарственного средства была установлена слишком низкая предельная отпускная цена, приводит «ФедералПресс» позицию ведомства.

«Минпромторг России в июне 2021 года проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН «иммуноглобулин человека нормальный», — сказано в сообщении.

Второй причиной возможной нехватки является дороговизна плазмы крови, необходимой для производства иммуноглобулина. Российскому министерству здравоохранения придется изменить ценовое ограничение.

Глава Минпромторга Михаил Мурашко ранее ответил на вопросы журналистов о прививках от коронавируса. Он назвал ерундой информацию о «чипировании» людей через процедуру вакцинации.

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минпромторг дефицит иммуноглобулин отпускная цена
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