Минпромторг России уведомил о возможной нехватке иммуноглобулина

Москва, 5 августа. Обеспокоенность риском возникновения дефицита иммуноглобулина на прилавках аптек высказали в Минпромторге России.

Для данного лекарственного средства была установлена слишком низкая предельная отпускная цена, приводит «ФедералПресс» позицию ведомства.

«Минпромторг России в июне 2021 года проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН «иммуноглобулин человека нормальный», — сказано в сообщении.

Второй причиной возможной нехватки является дороговизна плазмы крови, необходимой для производства иммуноглобулина. Российскому министерству здравоохранения придется изменить ценовое ограничение.

Глава Минпромторга Михаил Мурашко ранее ответил на вопросы журналистов о прививках от коронавируса. Он назвал ерундой информацию о «чипировании» людей через процедуру вакцинации.