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Доктор Мясников заявил о снижении общего интеллектуального уровня людей планеты

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:41
Общество
Доктор Мясников заявил о снижении общего интеллектуального уровня людей планеты
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 5 августа. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в последнее время интеллектуальный уровень людей на земле вообще и конкретно в России заметно снизился.

Об этом доктор заявил в эфире программы «Соловьев Live». Отвечая на вопрос ведущего, Александр Мясников отметил, что у переболевших коронавирусом действительно замечено ухудшение когнитивных способностей и общее снижение уровня интеллекта. Подобные выводы были сделаны еще британскими учеными после ряда исследований. Причем изменения в мозге могут быть и у людей, переболевших в легкой форме, подчеркнул врач. Говоря об отношении людей к прививкам, медик подчеркнул, что опасен не столько коронавирус.

«Ты понимаешь, опасен не COVID (...) — опасно общее снижение какого-то разума, это удивительно», — сказал Мясников.

Люди, имеющие генетическую предрасположенность к опасному заболеванию и знающие об этом, все равно продолжают вести тот же образ жизни, привел пример доктор. Врачи рекомендует таким пациентам расстаться с вредными привычками, но и через несколько лет ничего не меняется. Человек не похудел и курить не бросил, посетовал Мясников.

О последствиях отказа от вакцинации известный доктор рассказал недавно на своем канале. Он опубликовал отрывок из книги, написанной им еще в 2014 году. В ней он еще в то время предупреждал о несерьезном отношении людей к инфекциям.

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интеллект мясников коронавирус
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