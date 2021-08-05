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ФАН выяснил, как рецидивист убивал семью в Хакасии

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:50
Происшествия
ФАН выяснил, как рецидивист убивал семью в Хакасии
flickr.com

Абакан, 5 августа. Уголовник с особой жестокостью расправился с семьей из пяти человек в селе Джирим. Источник ФАН рассказал, как действовал подозреваемый.

Злоумышленник Федор Панов каждому раненому потерпевшему перерезал горло. Затем преступник наносил «контрольные» удары ножом. При первичном осмотре было установлено, что пострадавшие в буквальном смысле истекали кровью.

Согласно неофициальной информации, отсидевший за двойное убийство «мясник» решил таким образом отомстить бывшей любовнице. Женщина уцелела только потому, что накануне расправы уехала из села. Все погибшие — ее родственники.

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