ФАН выяснил, как рецидивист убивал семью в Хакасии

Абакан, 5 августа. Уголовник с особой жестокостью расправился с семьей из пяти человек в селе Джирим. Источник ФАН рассказал, как действовал подозреваемый.

Злоумышленник Федор Панов каждому раненому потерпевшему перерезал горло. Затем преступник наносил «контрольные» удары ножом. При первичном осмотре было установлено, что пострадавшие в буквальном смысле истекали кровью.

Согласно неофициальной информации, отсидевший за двойное убийство «мясник» решил таким образом отомстить бывшей любовнице. Женщина уцелела только потому, что накануне расправы уехала из села. Все погибшие — ее родственники.