Парагвай стал мировым лидером по промышленному производству каннабиса

Асунсьон, 5 августа. Парагвай превратился в мирового лидера по производству масла, протеина и других продуктов из непсихоактивной конопли с началом поставок в США, Австралию и Канаду. Об этом сообщает агентство La Nacion.
El presidente @MaritoAbdo visitó la Planta Industrial de Healthy Grains S.A., que logra los mercados de EE.UU., Australia y Canadá para los productos derivados de cáñamo industrial. Esto ubica al país como líder mundial en exportación de este rubro. pic.twitter.com/IxHJimCkh9— Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) August 4, 2021
Официальное объявление о поставках было сделано 4 августа представителями парагвайской компании Healthy Grains, которая стала лидером по производству промышленного каннабиса на мировом уровне.
На мероприятии присутствовали президент страны Марио Абдо и несколько министров. Кроме того, в нем приняли участие руководители американской компании Tangho, которая подписала соглашение с Healthy Grains и будет инвестировать в производство и переработку семян и волокон технической конопли в Парагвае.
Современные технологии, используемые Healthy Grains, являются лучшими в стране и одними из самых передовых в Латинской Америке. Инвестиции в компанию превышают 3 млн долларов.
#NOTICIA | ¡Paraguay lidera la industria del Cáñamo Industrial!— Healthy Grains S.A (@healthygrainspy) August 4, 2021
El presidente de la república Mario Abdo Benítez estuvo presente en el evento realizado esta mañana en la planta industrial de Healthy Grains S.A. pic.twitter.com/pc3iTNIdMm
Производство непсихоактивной конопли было запущено в пяти департаментах страны на экспериментальной основе. По оценке министра сельского хозяйства и животноводства, оно показало положительные результаты.
На начальном этапе участвуют 40 производителей из департаментов Сан-Педро, Каагуасу, Кордильера, Гуайра и Итапуа. Первый урожай с 60 га земли ожидается уже в сентябре.
Указ о разрешении выращивания промышленного непсихоактивного каннабиса был подписан президентом в 2019 году. Сначала инициатива вызвала большой интерес у производителей, так как можно использовать на 100% все части растения: от семян до листьев и ветвей.
Министр сельского хозяйства Сантьяго Бертони подчеркнул, что культура устойчива к холодам и экстремальным температурам, а это выгодно для мелких производителей.
[HISTÓRICO]— SENAD Paraguay (@senad_paraguay) July 23, 2021
Paraguay concretó la primera exportación de alimentos derivados del cannabis no psicoactivo (cáñamo industrial).
21 toneladas con destino a Holanda e Inglaterra. La Ministra @zullyrolon y otras autoridades nacionales participaron del evento en @healthygrainspy. pic.twitter.com/Dx9jYGrCfy
В июле Парагвай экспортировал 21 тонну производных непсихоактивного каннабиса в Великобританию и Европейский союз.