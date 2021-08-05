Парагвай стал мировым лидером по промышленному производству каннабиса

Асунсьон, 5 августа. Парагвай превратился в мирового лидера по производству масла, протеина и других продуктов из непсихоактивной конопли с началом поставок в США, Австралию и Канаду. Об этом сообщает агентство La Nacion.

El presidente @MaritoAbdo visitó la Planta Industrial de Healthy Grains S.A., que logra los mercados de EE.UU., Australia y Canadá para los productos derivados de cáñamo industrial. Esto ubica al país como líder mundial en exportación de este rubro. pic.twitter.com/IxHJimCkh9 — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) August 4, 2021

Официальное объявление о поставках было сделано 4 августа представителями парагвайской компании Healthy Grains, которая стала лидером по производству промышленного каннабиса на мировом уровне.

На мероприятии присутствовали президент страны Марио Абдо и несколько министров. Кроме того, в нем приняли участие руководители американской компании Tangho, которая подписала соглашение с Healthy Grains и будет инвестировать в производство и переработку семян и волокон технической конопли в Парагвае.

Современные технологии, используемые Healthy Grains, являются лучшими в стране и одними из самых передовых в Латинской Америке. Инвестиции в компанию превышают 3 млн долларов.

#NOTICIA | ¡Paraguay lidera la industria del Cáñamo Industrial!

El presidente de la república Mario Abdo Benítez estuvo presente en el evento realizado esta mañana en la planta industrial de Healthy Grains S.A. pic.twitter.com/pc3iTNIdMm — Healthy Grains S.A (@healthygrainspy) August 4, 2021

Производство непсихоактивной конопли было запущено в пяти департаментах страны на экспериментальной основе. По оценке министра сельского хозяйства и животноводства, оно показало положительные результаты.

На начальном этапе участвуют 40 производителей из департаментов Сан-Педро, Каагуасу, Кордильера, Гуайра и Итапуа. Первый урожай с 60 га земли ожидается уже в сентябре.

Указ о разрешении выращивания промышленного непсихоактивного каннабиса был подписан президентом в 2019 году. Сначала инициатива вызвала большой интерес у производителей, так как можно использовать на 100% все части растения: от семян до листьев и ветвей.

Министр сельского хозяйства Сантьяго Бертони подчеркнул, что культура устойчива к холодам и экстремальным температурам, а это выгодно для мелких производителей.

[HISTÓRICO]



Paraguay concretó la primera exportación de alimentos derivados del cannabis no psicoactivo (cáñamo industrial).



21 toneladas con destino a Holanda e Inglaterra. La Ministra @zullyrolon y otras autoridades nacionales participaron del evento en @healthygrainspy. pic.twitter.com/Dx9jYGrCfy — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) July 23, 2021

В июле Парагвай экспортировал 21 тонну производных непсихоактивного каннабиса в Великобританию и Европейский союз.