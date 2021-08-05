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Парагвай стал мировым лидером по промышленному производству каннабиса
Латинская Америка
Парагвай стал мировым лидером по промышленному производству каннабиса
PrScr Twitter  /  Пресс-служба президента Парагвая

Асунсьон, 5 августа. Парагвай превратился в мирового лидера по производству масла, протеина и других продуктов из непсихоактивной конопли с началом поставок в США, Австралию и Канаду. Об этом сообщает агентство La Nacion.

Официальное объявление о поставках было сделано 4 августа представителями парагвайской компании Healthy Grains, которая стала лидером по производству промышленного каннабиса на мировом уровне.

На мероприятии присутствовали президент страны Марио Абдо и несколько министров. Кроме того, в нем приняли участие руководители американской компании Tangho, которая подписала соглашение с Healthy Grains и будет инвестировать в производство и переработку семян и волокон технической конопли в Парагвае.

Современные технологии, используемые Healthy Grains, являются лучшими в стране и одними из самых передовых в Латинской Америке. Инвестиции в компанию превышают 3 млн долларов.

Производство непсихоактивной конопли было запущено в пяти департаментах страны на экспериментальной основе. По оценке министра сельского хозяйства и животноводства, оно показало положительные результаты.

На начальном этапе участвуют 40 производителей из департаментов Сан-Педро, Каагуасу, Кордильера, Гуайра и Итапуа. Первый урожай с 60 га земли ожидается уже в сентябре.

Указ о разрешении выращивания промышленного непсихоактивного каннабиса был подписан президентом в 2019 году. Сначала инициатива вызвала большой интерес у производителей, так как можно использовать на 100% все части растения: от семян до листьев и ветвей.

Министр сельского хозяйства Сантьяго Бертони подчеркнул, что культура устойчива к холодам и экстремальным температурам, а это выгодно для мелких производителей.

В июле Парагвай экспортировал 21 тонну производных непсихоактивного каннабиса в Великобританию и Европейский союз.

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