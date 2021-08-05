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Певец Стас Пьеха опроверг мнение о дороговизне лечения в его наркоклинике

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:45
Общество
Певец Стас Пьеха опроверг мнение о дороговизне лечения в его наркоклинике
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 5 августа. Знаменитый российский певец Стас Пьеха рассказал о стоимости лечения в его наркологической клинике. По словам артиста, в учреждении не такие высокие цены, как кажется многим.

Исполнитель основал клинику для лечения наркозависимых в столице, поскольку ему тоже приходилось бороться с этой проблемой в молодости. В заведении Пьехи помогают справиться с наркологической и алкогольной интоксикацией. Певец опровергает мнение о дороговизне реабилитации в его учреждении.

«Очень много есть мнений, что если это Стас Пьеха, значит, это Luxury Village. Наркология не подразумевает роскоши. У нас есть вип-сегмент, он маленький. Шесть вип-палат, и то они не всегда заполнены», — рассказал артист в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Певец Стас Пьеха опроверг мнение о дороговизне лечения в его наркоклинике
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По словам Пьехи, в его наркоклинике есть средний сегмент. На него установлены усредненные цены, которые практически не отличаются от стоимости лечения в других подобных учреждениях.

«Только я считаю, что наш детокс — он один из самых лучших в плане качества оборудования, в плане ремонта, в плане всего, что есть внутри. И самое главное — в плане персонала, потому что я надергал персонал тот, который меня лечил в свое время, из лучших клиник», — отметил певец.

Внук Эдиты Пьехи занимается наркологической клиникой вместе с сестрой. Чтобы вложиться в учреждение, он продал все имущество, оставив себе лишь квартиру. Первый взнос артиста составил около 22 миллионов рублей, но клиника и в дальнейшем требовала вложений.

Стас Пьеха рассказывал, что долгое время находился в конфликте с королем эстрады Филиппом Киркоровым. Артисты помирились только после второго сезона шоу «Маска», где внук Эдиты Пьехи был участником, а Киркоров — членом жюри.

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