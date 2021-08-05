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Надежность российского оружия впечатлила индийских военных на учениях «Индра-2021»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:49
Армия
Надежность российского оружия впечатлила индийских военных на учениях «Индра-2021»
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Ростов-на-Дону, 5 августа. Военнослужащие ВС Индии обратили внимание на боевые качества российского вооружения на учениях «Индра-2021», сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Внимание представителей индийских войск привлекли простота и надежность вооружения российских коллег. В рамках тренировок солдаты провели совместные стрельбы, результаты которых крайне вдохновили ВС Индии, говорится в сообщении. Во время тренировок бойцы вели огонь из пистолетов, ручных пулеметов Калашникова, противотанковых и подствольных гранатометов, БМП-3 и танков Т-90А.

Солдаты двух стран ранее приступили к военно-тактическим учениям «Индра-2021» под Волгоградом. Совместные тренировки проходят на полигоне Прудбой и продлятся до 13 августа.

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учения индия индра
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