Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет народную любовь. В 2019 году, когда за него на выборах президента отдали голоса более 73% избирателей, казалось, он сможет переформатировать всю политическую систему государства, избавиться от прежней элиты, которая полностью утратила доверие со стороны народа. Но в 2021 году деятельность Владимира Зеленского на посту главы государства одобряют уже 29,3% украинцев, 56,1% респондентов ответили отрицательно, 14,6% — затруднились с ответом.

Кроме того, глава украинского государства в последнее время изменил риторику. Если перед выборами Зеленский обещал экономический рост, а также остановить войну в Донбассе, то сегодня он призывает жителей Донецкой и Луганской народных республик покинуть дома и уехать в Россию. Как заявил украинский политик, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, Зеленский сегодня придерживается того же курса, что и его предшественник Петр Порошенко.

«Падение рейтинга Зеленского обусловлено тем, что он обманул избирателей: во время выборов он оппонировал Порошенко, но как только пришел во власть, стал продолжателем дел своего предшественника. Народ разочаровался. Хотя на фоне нынешних оппонентов у Зеленского достаточно высокий рейтинг. Правда, это не из-за того, что народ его любит: просто нет альтернативы. Как только она появится, рейтинг Зеленского совсем рухнет», — указал собеседник ФАН.

Политик также рассказал, что рейтинг главы украинского государства падает из-за того, что он не руководит процессами внутри своей страны. За него, уверен бывший депутат Верховной рады Украины, это делают «американские коллеги».

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«Даже последние заявления Зеленского по Донбассу и Крыму — ритуальные танцы с бубном. А все из-за того, что у него нет решений ни по Крыму, ни по Донбассу. От него сейчас мало что зависит, у президента нет даже права на то, чтобы выработать какую-нибудь стратегию. Мы видим, что происходит с кадровой политикой внутри страны, кто управляет процессами в государстве. Там в полном объеме задействованы американцы. Недавно Мустафу Найема назначили заместителем министра инфраструктуры Украины. Какой гениальный парень — журналист, бывший специалист «Укроборонпрома», и таких кадровых назначений, начиная от министерства обороны, заканчивая полицией, — предостаточно! Кадровая политика Украины в полной мере находится не в руках Зеленского, а американцев. Он — лишь исполнитель, который проводит навязанную извне политику», — резюмировал Спиридон Килинкаров.

Как писал ранее ФАН, визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится 30 августа. Политолог Максим Жаров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что глава украинского государства обсудит с Джо Байденом свою отставку с поста президента Украины.