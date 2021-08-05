Маркетолог Григорьев указал выгоду американских блогеров от рекламы вакцинации

Сотрудничество с Вашингтоном позволит блогерам в будущем настойчивее диктовать свои условия рекламодателям. Об этом рассказал в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что власти США стали привлекать создателей контента для продвижения среди молодежи идеи о необходимости пройти вакцинацию от коронавируса. За такое сотрудничество предлагается оплата до тысячи долларов в месяц.

«Успешные блогеры зарабатывают огромные деньги на рекламе. Тысячей долларов их не заинтересовать. Это условная сумма, не оплата, по сути. Их сотрудничество с властями нужно понимать как демонстрацию социальной ответственности. Просто им сказали: «Вы же популярные, к вам прислушиваются, так помогите нам», — сказал специалист.

Николай Григорьев отметил, что привлеченные к акции знаменитости наверняка очень обрадовались такой возможности.

«Попасть в список этих избранных — уже большая удача. Это поможет в будущем зарабатывать еще больше. Когда такой блогер встретится с рекламодателем, он не просто скажет, что собирает много лайков, но и добавит: «Я крут, потому что президент США поручил мне заняться социальным продвижением вакцинации», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он заметил, что определенный недостаток у такого сотрудничества все же есть.

«Может, некоторым подписчикам не понравится эта агитация со стороны блогеров. Возможно, часть аудитории придется потерять, но большая часть останется. В социальной рекламе важно не то, сколько тебе заплатили, а кто тебя оценил как действительно влиятельного человека. Дальше это продается и капитализируется», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН объяснил готовность Apple потерять китайский рынок. По его словам, это связано с тем, что власти США боятся дальнейшего укрепления Поднебесной.