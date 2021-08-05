Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 21:01
21:00
Весь мир
Востоковед Долгов оценил вероятность эскалации ирано-израильского конфликта
20:59
Политика
Эксперт высмеял публикации Великобритании про обнаружение русских подводных лодок
20:59
Происшествия
Камнепад в горах Северной Осетии привел к гибели альпинистки из Томска
20:58
Экономика
Toyota с 2022 года прекратит выпуск флагманского седана Avalon
20:58
Происшествия
Из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль с телами внутри
20:56
Экономика
Tesla выпустила упрощенную версию Model 3 для китайского рынка
20:55
Происшествия
Курскому полицейскому грозит тюрьма за вымогательство взятки в 500 тыс. рублей
20:53
Происшествия
Подросток утонул на глазах у сверстников в пруду под Пензой
20:53
Весь мир
Добровольное разоружение в ЦАР стало возможным благодаря поддержке жителей страны
20:51
Общество
Пол Маккартни призвал фанатов «быть крутыми» и вакцинироваться от коронавируса
Все новости

Маркетолог Григорьев указал выгоду американских блогеров от рекламы вакцинации
Общество
Маркетолог Григорьев указал выгоду американских блогеров от рекламы вакцинации
Global Look Press  /  US Navy / Globallookpress.com

Сотрудничество с Вашингтоном позволит блогерам в будущем настойчивее диктовать свои условия рекламодателям. Об этом рассказал в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что власти США стали привлекать создателей контента для продвижения среди молодежи идеи о необходимости пройти вакцинацию от коронавируса. За такое сотрудничество предлагается оплата до тысячи долларов в месяц.

«Успешные блогеры зарабатывают огромные деньги на рекламе. Тысячей долларов их не заинтересовать. Это условная сумма, не оплата, по сути. Их сотрудничество с властями нужно понимать как демонстрацию социальной ответственности. Просто им сказали: «Вы же популярные, к вам прислушиваются, так помогите нам», — сказал специалист.

Николай Григорьев отметил, что привлеченные к акции знаменитости наверняка очень обрадовались такой возможности.

«Попасть в список этих избранных — уже большая удача. Это поможет в будущем зарабатывать еще больше. Когда такой блогер встретится с рекламодателем, он не просто скажет, что собирает много лайков, но и добавит: «Я крут, потому что президент США поручил мне заняться социальным продвижением вакцинации», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог Григорьев указал выгоду американских блогеров от рекламы вакцинации
pixabay.com  / 

В завершение он заметил, что определенный недостаток у такого сотрудничества все же есть.

«Может, некоторым подписчикам не понравится эта агитация со стороны блогеров. Возможно, часть аудитории придется потерять, но большая часть останется. В социальной рекламе важно не то, сколько тебе заплатили, а кто тебя оценил как действительно влиятельного человека. Дальше это продается и капитализируется», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН объяснил готовность Apple потерять китайский рынок. По его словам, это связано с тем, что власти США боятся дальнейшего укрепления Поднебесной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Маркетолог Григорьев указал выгоду американских блогеров от рекламы вакцинации
сша григорьев вакцинация маркетолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru