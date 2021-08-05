Лесные пожары подошли вплотную к историческим объектам Греции

Афины, 5 августа. Сотрудники экстренных служб в Греции ведут активную борьбу с пожаром, фронт которого находится на подступах к историческим объектам на полуострове Пелопоннес.

Огонь может уничтожить площадку святилища Древней Греции, Археологический музей Древней Олимпии и Международную олимпийскую академию, сообщает EurAsia Daily.

На место происшествия прибыл министр культуры и спорта Лина Мендони. Специалисты сделали противопожарные полосы, чтобы остановить пламя, однако, несмотря на усилия экстренных служб, огонь находится в опасной близости от исторических объектов и угрожает их стереть с лица земли. Местные СМИ сообщают, что пламя полыхает всего в нескольких сотнях метров от культурных объектов.