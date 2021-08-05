Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 13:28
13:26
ФАН-ТВ
Петербуржцы совмещают отдых у Финского залива и вакцинацию в Парке 300-летия
13:26
Общество
Спасший тонущего человека пожарный из Благовещенска не считает свой поступок подвигом
13:24
Шоу-бизнес
Ксения Бородина исключила вероятность возобновления отношений c Омаровым
13:23
Общество
В Ленобласти спасатели пришли на помощь заблудившейся в лесу школьнице
13:20
Происшествия
Лесные пожары подошли вплотную к историческим объектам Греции
13:17
Общество
Владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья
13:17
Происшествия
Заслуженный артист России Рыжиков пострадал от нападения неизвестных в Москве
13:16
Экономика
Россияне получили доступ к подбору автомобиля со всего рынка
13:16
Происшествия
Хакасский рецидивист зарезал семью возлюбленной из мести
13:16
Происшествия
Силовики Ростова-на-Дону подозреваются в закупке сертификатов о вакцинации
Все новости

Владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья
Общество
Владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Москва, 5 августа. Представители ряда служб и органов могут нагрянуть в квартиру каждого россиянина с проверкой. Во всех ли случаях гражданина должны проинформировать заранее, рассказали специалисты.

Например, коммунальщики не предупреждают по отдельности каждого собственника о грядущей проверке. Они могут оставить объявление на двери в подъезд, где с информацией ознакомится любой желающий. Некоторые юристы отмечают, что собственников должны предупреждать о проверке за 14 дней. Однако в действительности такого правила нет, заявила член «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

«Но есть жилищные инспекции, визит которых как раз может стать внезапным», — отметила собеседница Общественной Службы Новостей.

В случаях, когда жильцов дома подозревают в незаконной перепланировке, к ним без предупреждения могут прийти представители жилищной инспекции. У собственника жилья есть право не пустить их. Однако тогда составляется акт. Позже его отправляют в суд. Такие дела рассматривают несколько месяцев.

Чтобы избежать проблем в будущем, любую перепланировку следует узаконить, советует юрист Евгения Галкина. Для этого понадобится проект работ. Затем собственнику предстоит обратиться в жилищную инспекцию для получения разрешения. Только после этого можно приступать к самому ремонту.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья
жкх квартиры проверки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru