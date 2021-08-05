Владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья

Москва, 5 августа. Представители ряда служб и органов могут нагрянуть в квартиру каждого россиянина с проверкой. Во всех ли случаях гражданина должны проинформировать заранее, рассказали специалисты.

Например, коммунальщики не предупреждают по отдельности каждого собственника о грядущей проверке. Они могут оставить объявление на двери в подъезд, где с информацией ознакомится любой желающий. Некоторые юристы отмечают, что собственников должны предупреждать о проверке за 14 дней. Однако в действительности такого правила нет, заявила член «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

«Но есть жилищные инспекции, визит которых как раз может стать внезапным», — отметила собеседница Общественной Службы Новостей.

В случаях, когда жильцов дома подозревают в незаконной перепланировке, к ним без предупреждения могут прийти представители жилищной инспекции. У собственника жилья есть право не пустить их. Однако тогда составляется акт. Позже его отправляют в суд. Такие дела рассматривают несколько месяцев.

Чтобы избежать проблем в будущем, любую перепланировку следует узаконить, советует юрист Евгения Галкина. Для этого понадобится проект работ. Затем собственнику предстоит обратиться в жилищную инспекцию для получения разрешения. Только после этого можно приступать к самому ремонту.