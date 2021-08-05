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Россияне получили доступ к подбору автомобиля со всего рынка

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:16
Экономика
Россияне получили доступ к подбору автомобиля со всего рынка
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Москва, 5 августа. Первый в России сервис по подбору машин со всего рынка запустил «СберАвто» (входит в экосистему «Сбера»).

Сервис систематизирует на своей платформе предложения по подбору автомобилей от разных игроков рынка и обеспечивает клиентам комфортную и безопасную покупку, сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Эксперт по подбору автомобиля изучит предложения на первичном и вторичном рынках, которые опубликованы на досках объявлений, а также в закрытых базах, дилерских центрах и у частных продавцов. Также будет проведена оценка, техническая и юридическая проверка модели и самого продавца. Кроме того, специалист проведет торги и будет сопровождать оформление сделки.

По акции стоимость услуги составляет 14 700 рублей, время подбора авто в среднем занимает неделю. Сервис гарантирует возврат средств, если машина не будет найдена за 60 дней.

Автоэксперт Илья Юров ранее перечислил признаки, по которым можно распознать автомобиль-утопленник. В первую очередь покупателя должна насторожить слишком низкая цена.

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