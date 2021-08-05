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Россия может нарастить экспорт чая почти на 50%
Экономика
Россия может нарастить экспорт чая почти на 50%
pixabay.com/PD

Москва, 5 августа. Российская Федерация способна увеличить поставки чая за границу на 45,6%. Рост объемов экспорта ожидается к 2030 году.

Через девять лет показатель может достигнуть отметки примерно в 30 тысяч тонн. Об этом стало известно из сообщения федерального центра «Агроэкспорт» при Министерстве сельского хозяйства РФ.

«В совокупности с текущими тенденциями мирового импорта российский экспорт чая может достигнуть около 30 тыс. тонн (160 млн долларов)», — цитирует экспертов ТАСС.

В дальнейшем в качестве основных направлений сбыта хотят рассмотреть страны СНГ, в том числе Белоруссию и Казахстан. Также чай намерены поставлять в Китайскую Народную Республику, страны Персидского залива и Африки.

«Агроэкспорт» ранее сообщал, что Россия нарастила экспорт продукции АПК. Показатель вырастал в июле на 18%.

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