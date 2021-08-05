Нашу жизнь сегодня невозможно представить без различных гаджетов. Самый верный друг современного человека — это, конечно же, смартфон, который уже давно перестал быть простым средством связи. В компактном и умном устройстве помещается целый мир. С ним мы работаем, отдыхаем, учимся, слушаем музыку, общаемся с друзьями и занимаемся спортом.

Всем, кто любит прокатиться с ветерком на велосипеде, знакома общая проблема — куда положить смартфон на время поездки так, чтобы он не выпал, а динамик не забился пылью из-под колес. Как правило, большинство велосипедистов кладет гаджет в поясную сумку или карман, что не слишком удобно, поскольку велик риск разбить, поцарапать устройство или же пропустить важный звонок. К счастью, прогресс не стоит на месте, сейчас не составит труда приобрести держатель для телефона на велосипед, который разом решит перечисленные проблемы. Кроме того, смартфон, надежно закрепленный на раме или руле, будет одновременно служить своему владельцу навигатором, а также покажет, какой километраж вы одолели, с какой скоростью и сколько калорий сожгли за время велопрогулки. Кроме того, его можно использовать для видеосъемки.

Как выбрать лучший держатель, на что обратить внимание перед покупкой — расскажем в этой статье.

Покупаем с умом: важные критерии при выборе держателя для телефона на велосипед

Чтобы пользоваться мобильным телефоном в пути было удобно и безопасно, необходимо ознакомиться с некоторыми параметрами, которые имеют большое значение для приобретения правильного устройства.

Совместимость с вашим смартфоном.

С этой точки зрения все кронштейны делятся на две большие группы.

Специализированные. Подходят под конкретные бренды и модели телефонов. Зачастую стоят несколько дороже универсальных вариантов и обеспечивают идеальную совместимость с устройством определенного типа. Однако назвать такую покупку практичной можно с натяжкой, особенно если вы регулярно обновляете смартфоны.

Подходят под конкретные бренды и модели телефонов. Зачастую стоят несколько дороже универсальных вариантов и обеспечивают идеальную совместимость с устройством определенного типа. Однако назвать такую покупку практичной можно с натяжкой, особенно если вы регулярно обновляете смартфоны. Универсальные. Как понятно из названия, такие держатели подходят под самые разные телефоны, начиная от недорогих китайских и заканчивая навороченными новинками, на премьерные продажи которых очередь перед фирменным салоном выстраивается накануне утром. Даже если вы меняете смартфоны как перчатки, универсальный держатель примет в свои крепкие объятия каждый новый аппарат. Правда, справедливости ради стоит отметить, что осечки иногда все же случаются и крепеж оказывается несовместим с той или иной моделью.

Способ крепления.

Держатель может крепиться как к рулю, так и к раме. Это, скорее, вопрос личных предпочтений и особенностей конструкции самого велосипеда. Тем не менее опытные велосипедисты говорят, что первый вариант предпочтительнее, поскольку в таком случае телефон всегда находится перед глазами и не приходится постоянно опускать голову, чтобы посмотреть на экран.

Тип захвата устройства.

Очень важный критерий, от которого зависит, насколько надежно будет зафиксирован ваш смартфон. Здесь возможно несколько вариантов. О каждом поговорим немного подробнее.

Рамка (или зажим). Представляет собой контур (как правило, твердый, из пластмассы, или мягкий и гибкий, из силикона или резины), границы которого раздвигаются и сдвигаются, подстраиваясь под размеры аппарата. Данная разновидность считается самой универсальной, поэтому пользуется наибольшей популярностью среди пользователей. Модели из силикона зачастую отличаются необычным и забавным дизайном, напоминая паучьи лапки или обнимающего человечка.

Представляет собой контур (как правило, твердый, из пластмассы, или мягкий и гибкий, из силикона или резины), границы которого раздвигаются и сдвигаются, подстраиваясь под размеры аппарата. Данная разновидность считается самой универсальной, поэтому пользуется наибольшей популярностью среди пользователей. Модели из силикона зачастую отличаются необычным и забавным дизайном, напоминая паучьи лапки или обнимающего человечка. Закрытый чехол. Не только фиксирует телефон на корпусе велосипеда, но и надежно защищает его от попадания влаги и грязи, что очень удобно. Внешне напоминает сумочку из кожи или текстиля на молнии с силиконовым окошком. С таким чехлом можно не бояться, что дисплей поцарапается или разобьется, а динамик забьется дорожной пылью, но и пользоваться устройством на ходу не получится, поскольку через пленку сенсор будет работать плохо, или и вовсе не будет. Еще один минус чехлов закрытого типа — они не отличаются универсальностью и подходят не под все модели телефонов.

Не только фиксирует телефон на корпусе велосипеда, но и надежно защищает его от попадания влаги и грязи, что очень удобно. Внешне напоминает сумочку из кожи или текстиля на молнии с силиконовым окошком. С таким чехлом можно не бояться, что дисплей поцарапается или разобьется, а динамик забьется дорожной пылью, но и пользоваться устройством на ходу не получится, поскольку через пленку сенсор будет работать плохо, или и вовсе не будет. Еще один минус чехлов закрытого типа — они не отличаются универсальностью и подходят не под все модели телефонов. Вакуумная или магнитная присоска. Держатели такого плана — частые гости в автомобилях, но плохо приспособлены для велосипедов, особенно если вы любите кататься по пересеченной местности. Пожалуй, это самый ненадежный способ крепления из трех, который подходит разве что для размеренной езды по идеально ровному асфальту. На первой же попавшейся кочке велосипедист рискует лишиться и держателя, и смартфона.

Материал, из которого сделан держатель

Пластик. Чаще всего используется в рамочных держателях. Высоким уровнем прочности не отличается, ломается при падениях и довольно сильно царапается.

Чаще всего используется в рамочных держателях. Высоким уровнем прочности не отличается, ломается при падениях и довольно сильно царапается. Металл. Большинство производителей использует для своей продукции легкие, но прочные алюминий и сталь. Такой вариант за его надежность часто выбирают профессиональные спортсмены. Из минусов можно назвать разве что более высокую стоимость изделия.

Большинство производителей использует для своей продукции легкие, но прочные алюминий и сталь. Такой вариант за его надежность часто выбирают профессиональные спортсмены. Из минусов можно назвать разве что более высокую стоимость изделия. Силикон или резина. Эластичные материалы, которые обеспечивают достаточно надежное крепление, не повреждая при этом корпус и дисплей смартфона. Подходят под аппараты самого разного размера, не боятся тряски и падений, отличаются разнообразием расцветок. При этом они практически ничего не весят и приятны на ощупь.

Эластичные материалы, которые обеспечивают достаточно надежное крепление, не повреждая при этом корпус и дисплей смартфона. Подходят под аппараты самого разного размера, не боятся тряски и падений, отличаются разнообразием расцветок. При этом они практически ничего не весят и приятны на ощупь. Кожа, варианты ее заменителей и текстиль применяются для изготовления держателей в виде сумок-чехлов. Обеспечивают надежную защиту от попадания влаги и грязи, но не могут похвастаться разнообразием расцветок.

Дополнительные опции.

Некоторые модели имеют необязательные, но приятные дополнения, которые делают их использование более комфортным.

Возможность изменения угла наклона. Эта функция очень пригодится в яркий солнечный день и позволит прочитать сообщение или свериться с навигатором, даже если лучи попадают прямо на экран.

Эта функция очень пригодится в яркий солнечный день и позволит прочитать сообщение или свериться с навигатором, даже если лучи попадают прямо на экран. Возможность менять вертикальное положение телефона на горизонтальное. Упрощает пользование картами.

Упрощает пользование картами. Удлиняющаяся ручка поднимет смартфон на удобную для пользователя высоту.

Наличие светоотражающих элементов сделает велосипедиста заметным для водителей на дороге в темное время суток.

Дополнительный кронштейн для фонарика. В некоторых моделях имеется крепление не только для телефона, но и для фонарика, что понравится любителям покататься поздно вечером или ночью.

Федеральное агентство новостей /

Несколько слов о безопасности

Среди участников дорожного движения часто разгораются жаркие споры о возможности использования смартфона во время езды на велосипеде, ведь, например, автомобилистам запрещено отвлекаться на телефон за рулем.

Эти опасения совершенно справедливы, поскольку дисплей действительно является отвлекающим фактором. С другой стороны, использование специальной гарнитуры делает разговор по телефону более безопасным для велосипедиста, так как в таком случае пропадает необходимость искать гаджет в карманах и держать руль одной рукой.

Вывод напрашивается сам собой: держатель для телефона на велосипед — вещь, безусловно, удобная и нужная при соблюдении основных правил техники безопасности. Имея в своем арсенале такое устройство, вы не пропустите важный звонок или сообщение, но, чтобы ответить на него, самым разумным будет остановиться или перезвонить позже.

Лучшие держатели для телефона на велосипед: топ-5 по версии ФАН

Rapture Y001

prt scr Яндекс.Маркет /

Удобный и качественный держатель-чехол на руль велосипеда, скутера или мотоцикла из кожи черного цвета на молнии. Подходит для мобильных устройств диагональю до 7 дюймов. Можно использовать как в вертикальном, там и в горизонтальном положении.

Ориентировочная стоимость: 900 рублей

Universal Bike Holder CH-01

prt scr Яндекс.Маркет /

Универсальный держатель на руль рамочного типа по очень демократичной цене. Выполнен из прочной пластмассы. Рекомендуемая диагональ смартфона — от 4 до 7 дюймов, что делает его совместимым с большинством современных моделей.

Ориентировочная стоимость: 350 рублей

Olere оранжевый

prt scr Яндекс.Маркет /

Стильный и яркий резиновый держатель. Подходит практически для всех моделей мобильных телефонов, поскольку сделан из прочного и эластичного материала. Крепится на руль. Длина изделия составляет 18,5 см, ширина — 9 см.

Ориентировочная стоимость: 500 рублей

Hoco CA14 Bicycle Mounting Holder

prt scr Яндекс.Маркет /

Крепление рамочного типа из прочной пластмассы надежно зафиксирует любимый смартфон на руле велосипеда. Держатель можно подогнать под телефон любых габаритов.

Ориентировочная стоимость: 680 рублей

Baseus Knight Motorcycle Holder

prt scr Яндекс.Маркет /

Данный универсальный держатель для телефона выполнен из металла, что обеспечивает конструкции дополнительную прочность и долговечность. Поворотный механизм позволит настроить удобный угол наклона вашего смартфона.

Ориентировочная стоимость: 850 рублей