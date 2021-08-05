Каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Кажется, еще один узкопрофессиональный праздник — не более того. На самом деле это, конечно, не так.

На протяжении всей своей истории человечество только и делает, что строит. Жилища, храмы, сокровищницы, дворцы ― все это создано человеческим гением и человеческими руками. Как появился этот праздник и почему он так популярен в нашей стране, рассмотрим в этой статье.

Прорубаем окно

Строить в России любили издавна. Самый, наверное, главный строитель в истории страны — Петр I. Царь, как известно, не чурался физического труда, был умел и ловок, входил в мельчайшие детали любого ремесла и неплохо в нем преуспевал.

На многочисленных иллюстрациях царя часто изображают над картой — видимо, подчеркивая, как лихо он спроектировал на болотах Санкт-Петербург. Но Петр отнюдь не был теоретиком.

Так, известный историк Василий Ключевский писал, что руки царя постоянно были в мозолях, так как он с охотой брался за ручной труд всякий раз, когда была такая возможность. Петр не стыдился работать наравне со всеми и не только умело руководил строительством, но и сам считался одним из лучших корабельных мастеров того времени.

Во многом благодаря Петру I профессия строителя в России всегда была почитаемой, а те, кто обладал настоящим мастерством, вне зависимости от социального статуса, пользовался заслуженным уважением.

История праздника

Свой праздник у строителей появился уже в советское время, его начали отмечать в эпоху правления Никиты Хрущева. Собственно, сам генсек и выступил инициатором. Указ об установлении Дня строителя был подписан в 1955 году, а впервые его отметили 12 августа 1956 года.

В это время в стране повсеместно шло строительство. Одним из крупнейших и важнейших объектов была Жигулевская ГЭС. Хрущев был под большим впечатлением от столь масштабного проекта и лично ездил в Куйбышев в 1958 году. Восхищение генсека можно понять, ведь Жигулевская ГЭС ― одна из мощнейших в Европе. В период с 1957-го по 1960-й была она была крупнейшей ГЭС во всем мире.

Станцию строили почти 10 лет: начали в 1950 году, а окончательно объект приняли в 1959-м. Нельзя не отметить, что строили этот без сомнения важный и нужный для экономики объект не профессиональные строители, а заключенные исправительных лагерей. Легко догадаться, что условия труда и жизни у них были не самые лучшие. Силами заключенных и благодаря развитой инженерной мысли в СССР были построены такие серьезные объекты, как БАМ, Беломорканал, Транссибирская магистраль, и другие ключевые для развития страны объекты.

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Отмечая День строителя, полезно вспомнить, что любое строительство ― это труд очень многих людей, участие каждого из которых нужно и важно. В строительстве участвуют и проектировщики, и архитекторы, и инженеры. Но главное ― строители. Ведь именно они воплощают в реальность все задумки своих коллег и во многом от них зависит качество и долговечность постройки.