Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 14:57
14:55
Спорт
Анжелика Сидорова стала серебряной призеркой в прыжках с шестом на ОИ
14:55
США
Домовладельцы в США выступили против моратория на выселение
14:54
Общество
Журова: После наших побед в Токио Россию попытаются не пустить на Игры-2022
14:53
Общество
Медикам разрешили работать в красных зонах без противочумных костюмов
14:51
Экономика
СМИ узнали о планах Новака обсудить ситуацию на топливном рынке РФ
14:47
Общество
Южноуральские вузы зафиксировали наплыв абитуриентов из других вузов
14:46
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства семьи в Хакасии
14:45
Экономика
Компания «Яндекс» стала одним из крупнейших арендаторов в «Москва-Сити»
14:42
Общество
Удобно и надежно: выбираем лучший держатель для телефона на велосипед
14:41
Политика
От любви до ненависти: почему украинский народ перестал верить Зеленскому
Все новости

Что нам стоит дом построить: 8 августа отмечаем День строителя
Общество
Что нам стоит дом построить: 8 августа отмечаем День строителя
pexels.com  / 

Каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Кажется, еще один узкопрофессиональный праздник — не более того. На самом деле это, конечно, не так.

На протяжении всей своей истории человечество только и делает, что строит. Жилища, храмы, сокровищницы, дворцы ― все это создано человеческим гением и человеческими руками. Как появился этот праздник и почему он так популярен в нашей стране, рассмотрим в этой статье.

Прорубаем окно

Строить в России любили издавна. Самый, наверное, главный строитель в истории страны — Петр I. Царь, как известно, не чурался физического труда, был умел и ловок, входил в мельчайшие детали любого ремесла и неплохо в нем преуспевал.

На многочисленных иллюстрациях царя часто изображают над картой — видимо, подчеркивая, как лихо он спроектировал на болотах Санкт-Петербург. Но Петр отнюдь не был теоретиком.

Так, известный историк Василий Ключевский писал, что руки царя постоянно были в мозолях, так как он с охотой брался за ручной труд всякий раз, когда была такая возможность. Петр не стыдился работать наравне со всеми и не только умело руководил строительством, но и сам считался одним из лучших корабельных мастеров того времени.

Во многом благодаря Петру I профессия строителя в России всегда была почитаемой, а те, кто обладал настоящим мастерством, вне зависимости от социального статуса, пользовался заслуженным уважением.

История праздника

Свой праздник у строителей появился уже в советское время, его начали отмечать в эпоху правления Никиты Хрущева. Собственно, сам генсек и выступил инициатором. Указ об установлении Дня строителя был подписан в 1955 году, а впервые его отметили 12 августа 1956 года.

В это время в стране повсеместно шло строительство. Одним из крупнейших и важнейших объектов была Жигулевская ГЭС. Хрущев был под большим впечатлением от столь масштабного проекта и лично ездил в Куйбышев в 1958 году. Восхищение генсека можно понять, ведь Жигулевская ГЭС ― одна из мощнейших в Европе. В период с 1957-го по 1960-й была она была крупнейшей ГЭС во всем мире.

Станцию строили почти 10 лет: начали в 1950 году, а окончательно объект приняли в 1959-м. Нельзя не отметить, что строили этот без сомнения важный и нужный для экономики объект не профессиональные строители, а заключенные исправительных лагерей. Легко догадаться, что условия труда и жизни у них были не самые лучшие. Силами заключенных и благодаря развитой инженерной мысли в СССР были построены такие серьезные объекты, как БАМ, Беломорканал, Транссибирская магистраль, и другие ключевые для развития страны объекты.

Что нам стоит дом построить: 8 августа отмечаем День строителя
pexels.com  / 

Отмечая День строителя, полезно вспомнить, что любое строительство ― это труд очень многих людей, участие каждого из которых нужно и важно. В строительстве участвуют и проектировщики, и архитекторы, и инженеры. Но главное ― строители. Ведь именно они воплощают в реальность все задумки своих коллег и во многом от них зависит качество и долговечность постройки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Что нам стоит дом построить: 8 августа отмечаем День строителя
праздник день строителя
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru