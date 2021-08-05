Убийца семьи из Хакасии пытался уехать в Казахстан после выхода из тюрьмы

Абакан, 5 августа. Устроивший резню в Хакасии бывший заключенный пытался попасть в Казахстан, но его не пустили.

Как стало известно ФАН, предполагаемый убийца семьи из Хакасии изначально после освобождения из тюрьмы собирался уехать к сестре в Омскую область. В начале года он приезжал на границу России и Казахстана, но его как транзитного не пустили. После чего мужчина принял решение отправиться в Хакасию, где когда-то жили его родственники. Бывший заключенный поселился в доме, где жила его покойная бабушка.

Сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над пятью жителями Хакасии. Он отбывал 18-летний срок за убийство матери и ребенка.