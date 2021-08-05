Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 13:27
13:26
ФАН-ТВ
Петербуржцы совмещают отдых у Финского залива и вакцинацию в Парке 300-летия
13:26
Общество
Спасший тонущего человека пожарный из Благовещенска не считает свой поступок подвигом
13:24
Шоу-бизнес
Ксения Бородина исключила вероятность возобновления отношений c Омаровым
13:23
Общество
В Ленобласти спасатели пришли на помощь заблудившейся в лесу школьнице
13:20
Происшествия
Лесные пожары подошли вплотную к историческим объектам Греции
13:17
Общество
Владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья
13:17
Происшествия
Заслуженный артист России Рыжиков пострадал от нападения неизвестных в Москве
13:16
Экономика
Россияне получили доступ к подбору автомобиля со всего рынка
13:16
Происшествия
Хакасский рецидивист зарезал семью возлюбленной из мести
13:16
Происшествия
Силовики Ростова-на-Дону подозреваются в закупке сертификатов о вакцинации
Все новости

ВМС Украины сообщили о старте активной фазы учений «Дайв-2021» в Черном море

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:17
Армия
ВМС Украины сообщили о старте активной фазы учений «Дайв-2021» в Черном море
wikipedia.org  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 5 августа. Активная фаза многонациональных противоминных учений «Дайв-2021» стартовала в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

В сообщении отмечается, что морские маневры проходят с участием представителей ВМС Азербайджана, Болгарии, Грузии, Румынии и США. Перед военнослужащими поставлены задачи по отработке парных водолазных спусков на глубину более 30 метров, оказания медицинской помощи с применением барокамеры. Кроме этого, моряки проведут операции по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам.

Украину на этих учениях представляет сводное водолазное подразделение, а также поисково-спасательное судно ВМС страны «Александр Охрименко».

Ранее в Киеве сообщали, что учения Североатлантического альянса «Объединенные усилия — 2021» с участием военнослужащих из 15 стран пройдут на Украине в конце сентября.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВМС Украины сообщили о старте активной фазы учений «Дайв-2021» в Черном море
учения черное море вмс украины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru