ВМС Украины сообщили о старте активной фазы учений «Дайв-2021» в Черном море

Киев, 5 августа. Активная фаза многонациональных противоминных учений «Дайв-2021» стартовала в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

В сообщении отмечается, что морские маневры проходят с участием представителей ВМС Азербайджана, Болгарии, Грузии, Румынии и США. Перед военнослужащими поставлены задачи по отработке парных водолазных спусков на глубину более 30 метров, оказания медицинской помощи с применением барокамеры. Кроме этого, моряки проведут операции по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам.

Украину на этих учениях представляет сводное водолазное подразделение, а также поисково-спасательное судно ВМС страны «Александр Охрименко».

Ранее в Киеве сообщали, что учения Североатлантического альянса «Объединенные усилия — 2021» с участием военнослужащих из 15 стран пройдут на Украине в конце сентября.