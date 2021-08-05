Госпитализированный с коронавирусом Владимир Стеклов обдумывает побег домой

Москва, 5 августа. Звезда сериалов «Солдаты» и «Кадетство» Владимир Стеклов попал в больницу с 50% поражением легких из-за коронавируса. Как рассказала жена актера, он уже вовсю рвется домой.

Известного российского актера экстренно доставили в больницу 28 июля. Стеклов, который еще накануне госпитализации почувствовал признаки недомогания, упал в обморок в своей квартире. Благо дома была супруга артиста Ирина Дерягина. Уже в «красной зоне» у 73-летней звезды кино начался сильный кашель, а температура тела поднялась выше 39 градусов.

Через пару дней признаки заражения коронавирусом проявились у жены Владимира Стеклова, а также у его 3-летней дочери. Ирина Дерягина сначала лечилась самостоятельно дома, но вскоре была госпитализирована — ее вместе с ребенком доставили в детскую больницу. Она рассказала, что мучается от сильного кашля с прожилками крови, а также от головокружения и тошноты.

Сам Владимир Стеклов постоянно находится на связи с женой и дочкой. За неделю в клинике ему стало значительно лучше, несмотря на 50% поражение легких. Артист даже начал обдумывать план побега, однако врачи пока категорически против его возвращения домой.

«Звонили из Володиной больницы, прислали новый план лечения. Говорят, что противовирусный препарат, который назначили — очень эффективен при короне. Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано», — рассказала Ирина Дерягина в беседе со «СтарХитом».

Супруга артиста призналась, что за эту неделю безумно соскучилась по мужу. Ирина даже захватила с собой в больницу одежду Стеклова. Хотя жена звезды сериала «Солдаты» лежит в детской больнице, ее лечением занимаются те же медики, что ставят на ноги актера, пишет портал «Дни.ру».

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