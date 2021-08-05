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ФСИН не уведомила полицию села Джирим о прибытии убившего семью рецидивиста

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:21
Происшествия
ФСИН не уведомила полицию села Джирим о прибытии убившего семью рецидивиста
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Абакан, 5 августа. Уголовник Федор Панов отсидел 18 лет за двойное убийство и вернулся в село Джирим. По данным источника ФАН, ни местные жители, ни МВД не знали о приезде душегуба.

В сельский отдел полиции не поступало уведомление от ФСИН о скором прибытии убийцы. Кроме того, поселившись в селе, Панов так и не встал на соответствующий учет. Между тем за ним полагалось наблюдение со стороны полиции и уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

По версии следствия, уголовник зарезал пятерых сельчан, в том числе и ребенка. Их трупы были найдены на территории частного домовладения.

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