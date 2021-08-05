Стас Пьеха в подробностях поделился историей конфликта с Киркоровым

Москва, 5 августа. Знаменитый певец Стас Пьеха объяснил, почему долгое время был в ссоре с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

Подробной историей конфликта внук эстрадной исполнительницы Эдиты Пьехи поделился в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». По словам артиста, все началось со ссоры Киркорова с рэпером Тимати.

Основатель лейбла Black Star остался недоволен итогами премии Муз-ТВ 2012 года, о чем написал в Twitter. Киркоров гневно ответил Тимати, и это привело к серьезному конфликту. В тот же период рэпер записал скандальный трек «Давай, до свидания!», в котором высмеивал короля эстрады.

Эта ситуация разделила отечественный шоу-бизнес на два лагеря. Журналисты телеканала НТВ обратились к Пьехе, чтобы выяснить, на чьей он стороне.

««В рамках противостояния жанров известный молодой рэпер известному поп-артисту мог сказать: «Ты все. Иди на пенсию. Мы пришли со своим жанром». Вот такую длинную тираду я сказал. Но, наверное, это было неинтересно в формате передачи», — вспомнил певец.

В итоге в сюжете оставили только фразу «Иди на пенсию». После этого Киркорову кто-то рассказал, что Пьеха отправляет его на покой в телеэфире.

«Филипп был удивлен, наверное, очень сильно. Плюс тогда он был на десять лет моложе. Какая пенсия? Как я сейчас был. Было бы странно плевать в колодец, гадить в поле, где ты гуляешь. Я этого, естественно, не делал, но слова вырезаны из контекста. Дальше я смотрю у Ксюши Собчак передачу, где Филипп говорит: «Пусть бабушку свою на пенсию отправляет». И тут у меня: «Ага, на бабушку мою наезжаешь?!». Бабушка в моей жизненной системе ценностей — это что-то неприкосновенное. Это как памятник зодчества нашего советского, который трогать нельзя, только пылинки сдувать», — продолжил исполнитель.

Пьеха начал подкалывать короля эстрады в Instagram. Затем певец поехал на фестиваль Аллы Пугачевой, хотя Киркоров поставил условие, что его «врага» на мероприятии быть не должно. Однако Примадонна тепло относилась к внуку Эдиты Пьехи, поэтому не поддалась давлению короля эстрады.

После этого Пьеха и Киркоров оказались в жюри шоу «Ты супер!», где поддержали одного и того же конкурсанта. Певцы вышли на сцену, пожали друг другу руки, и между ними, по словам Пьехи, воцарился «полумир».

Конфликт разрешился окончательно после участия внука эстрадной певицы в шоу «Маска», где Киркоров был судьей. После разоблачения певца, выступавшего в костюме Неваляшки, король эстрады сказал, что хочет с ним дружить. Гармония выстроилась после дня рождения Киркорова — артисты долго общались в WhatsApp с помощью голосовых сообщений. Пьеха поздравил короля эстрады, и певцы все проговорили.

Ранее семилетний сын Стаса Пьехи подвергся нападению соседки по загородному дому. Певец рассказывал о самочувствии мальчика после инцидента.