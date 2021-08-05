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«Сбер» сохранил статус самого дорогого бренда России
Экономика
«Сбер» сохранил статус самого дорогого бренда России
facebook.com  /  Сбербанк

Москва, 5 августа. «Сбер» в очередной раз, уже пятый год подряд, оказался на высшей позиции списка самых дорогих брендов России, составляемого Международным рейтинговым агентством Brand Finance.

Вероятная стоимость банка превзошла суммарный показатель всех брендов, находящихся в рейтинге с 26 по 50 место. Бренд этой организации оценен в 730,6 миллиарда рублей.

Параллельное маркетинговое исследование относительной силы бренда продемонстрировало, что «Сбер» обладает самым привлекательным и устойчивым брендом среди всех кредитных организаций в мире.

Одной из причин устойчивой популярности компании могло стать создание собственной экосистемы и расширение своего влияния на другие сферы деятельности. Такая тенденция прослеживается во многих крупных IT-компаниях России.

Между тем облачный сервис по управлению торговлей «МойСклад» назвал «Сбер» и Альфа-банк самыми популярными для открытия счетов в СФО. Подробности приводит «Федерал-Пресс».

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