Политолог Рудаков объяснил решение ОБСЕ не направлять в Россию наблюдателей на выборы

Дискредитация выборов в России — доходный бизнес для несистемной прозападной оппозиции. Таким мнением поделился в беседе с ФАН специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не направлять наблюдателей на предстоящие выборы в Госдуму из-за установленных российскими властями ограничений.

«На мой взгляд, решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ имеет три причины. Первая — амбиции. Эта организация хотела получить монополию на международное наблюдение за российскими выборами, выдать себя за единственную структуру, которая имеет право наблюдать за выборами в нашей стране», — сообщил специалист.

Александр Рудаков также добавил, что это европейское бюро заинтересовано в любой информации о нарушениях на выборах.

«Вторая причина — экономическая. Конечно, у БДИПЧ были причины требовать огромного количества наблюдателей, ведь чем их больше, тем больше и бюджет. Третья же причина, на мой взгляд, — самая главная. Наиболее очевидная причина отказа [прислать наблюдателей] БДИПЧ связана с политическими моментами. Очень важно обратить внимание на предварительный доклад этой организации по оценке потребности наблюдения. По сути дела, это эскиз некой картинки нарушений, которая была нарисована заранее. ˂…˃ Ключевые фигуры из числа несистемной оппозиции разбежались, а значит, у БДИПЧ снижается до нуля возможность заявить о подтасовках и фальсификациях», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

В завершение он назвал сторону, которая сильнее всего пострадала от недавнего решения ОБСЕ.

«Отказ БДИПЧ от наблюдения — это поражение несистемной прозападной оппозиции в России: как политическое, так и финансовое. Бюро убедилось в ее полной несостоятельности в том, что касается ее организационных и политических возможностей. В финансовом плане — это поражение, потому что дискредитация выборов в Российской Федерации служит хорошим доходным бизнесом», — подытожил Александр Рудаков.

Ранее стало известно, что глава Центризбиркома России Элла Памфилова выразила сожаление в связи с решением ОБСЕ. По ее словам, места под представителей БДИПЧ будут переданы другим международным наблюдателям.