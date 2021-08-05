Киев, 5 августа. Генерал Вооруженных сил Украины Николай Маломуж заявил, что именно Киев несет ответственность за события в Крыму и Донбассе в 2014 году.

По его словам, пришедшие к власти на Украине после государственного переворота в Киеве политики создали все условия для выхода Крыма и Донбасса из состава страны. При этом решительность крымчан и жителей Донбасса вынудила ВСУ и отлично подготовленных бойцов спецподразделения «Альфа» спасаться массовым бегством, передает интернет-издание «Народные новости».

Маломуж отметил, что безоружные жители Крыма просто окружали испуганных украинских силовиков, после чего те были вынуждены отступать. Он также добавил, что главной причиной спешного ухода ВСУ из Крыма и Донбасса является правота жителей этих регионов.

«Мы пошли глупым, агрессивным сценарием, и так потеряли Крым и Донбасс. Мы видели, как выходили наши силовики, даже «Альфа», такая мощная структура. Их простые крымчане окружали, и руководители «Альфы» вместе с подчиненными бежали сломя голову огородами. Они не могли пойти против простых людей, которые оказались правы во всем. Так же было и в Донбассе», — сказал генерал в эфире украинского телеканала «НАШ».

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения. При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», отметив, что тем, кто любит Россию, следует «поискать себе место в РФ», передает «Утро.ру».