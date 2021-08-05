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Три цистерны с топливом сошли с рельсов в Приамурье

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:03
Происшествия
Три цистерны с топливом сошли с рельсов в Приамурье
wikipedia.org  /  В.С.Білецький

Благовещенск, 5 августа. Правоохранители разбираются в причине схода с рельсов трех цистерн с дизельным топливом. Инцидент зарегистрирован на станции Михайло-Чесноковская.

Вагоны завалились на бок, когда поезд был в районе ж/д ветки в речной порт. Согласно первоначальным данным, угрозы разлива нефтепродукта нет.

Транспортные полицейские выяснили, что вагоны сошли во время выполнения маневровых работ. По факту инцидента могут возбудить уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения транспорта.

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