Три цистерны с топливом сошли с рельсов в Приамурье

Благовещенск, 5 августа. Правоохранители разбираются в причине схода с рельсов трех цистерн с дизельным топливом. Инцидент зарегистрирован на станции Михайло-Чесноковская.

Вагоны завалились на бок, когда поезд был в районе ж/д ветки в речной порт. Согласно первоначальным данным, угрозы разлива нефтепродукта нет.

Транспортные полицейские выяснили, что вагоны сошли во время выполнения маневровых работ. По факту инцидента могут возбудить уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения транспорта.