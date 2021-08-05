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Мастурбация оказалась действенным способом профилактики коронавируса
Общество
Мастурбация оказалась действенным способом профилактики коронавируса
pixabay.com  /  Zifo

Берлин, 5 августа. Стимуляция гениталий и эрогенных зон с помощью рук снижает риск заражения коронавирусом, заявила специалист по гормональной терапии Дженнифер Ланда.

Немецкие ученые провели исследование с участием 11 мужчин. Добровольцы регулярно мастурбировали, поскольку сексуальное возбуждение и оргазм активируют компоненты врожденной иммунной системы. Специалисты исследовали кровь мужчин для подтверждения своей теории.

Стимуляция гениталий вызывает временный всплеск иммунных клеток, способных бороться с вирусами, выяснили авторы научной работы. «Защитный эффект» длится в течение 45 минут после получения оргазма, уточнила Ланда.

Многие люди сталкиваются с посткоронавирусным синдромом после выздоровления от COVID-19, рассказал главный нейрохирург Мордовии Алексей Ховряков. По его словам, именно молодые люди чаще всего сталкиваются с неприятными последствиями заболевания.

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