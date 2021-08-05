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Обглоданный собаками труп человека нашли на свалке в Барнауле
Происшествия
Обглоданный собаками труп человека нашли на свалке в Барнауле
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Барнаул, 5 августа. Сильно поврежденный труп обнаружен на одной из городских свалок. Страшная находка была сделана 4 августа.

По предварительным данным, житель Барнаула собирал на свалке черный металл и наткнулся труп. Установить пол и личность погибшего без специальных экспертиз невозможно.

Тело долго лежало на полигоне, его успели погрызть бродячие собаки. Мужчина сразу же передал информацию об этом правоохранителям. В настоящее время проводится проверка.

Аналогичный инцидент произошел в микрорайоне Климовск города Подольска. Местные жители обнаружили на реке Рожай труп неизвестного мужчины, сообщало РИАМО.

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