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Квантовую программу впервые запустили на обычном компьютере в Швейцарии
Наука
Квантовую программу впервые запустили на обычном компьютере в Швейцарии
pixabay.com

Берн, 5 августа. Швейцарские физики смоделировали квантовый алгоритм через обычный компьютер. Он позволяет находить быстрое решение задания.

Механизм представляет собой систему поиска наилучшего решения для поставленной задачи. Работающая на обычном компьютере программа способна моделировать поведение вариационных квантовых алгоритмов. Ученые начали свою работу в этом направлении еще в 2016 году.

Разработка получила название Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA). Механизм позволит определить, какие квантовые задачи способен решить обычный компьютер, объяснили швейцарские ученые.

Ученые выявили способность черной дыры нарушать один из основных законов физики — сохранение электрического заряда. Согласно результатам проведенного исследования, аномальное топологическое пространство способно повлиять на этот фактор.

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